Edo Maajka objavio spot 'I Like To Dance' i najavio koncert na Šalati u lipnju iduće godine

Edo Maajka predstavlja novi videospot za naslovnu pjesmu svog koncertnog albuma "I Like To Dance", nastalog u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a, a riječ je ujedno i o najavi jednog od najvećih glazbenih događaja njegove karijere. Naime, 12. lipnja 2027. godine Edo će održati veliki koncert na stadionu Šalata, gdje će ponovno stati pred publiku uz Jazz orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Mirona Hausera, dok će mu se na pozornici pridružiti i dugogodišnji suradnik DJ Oli Do Boli te atraktivni Universe Dance Crew.

- Volio bih najaviti i veliki koncert na Šalati 12. lipnja iduće godine, baš za otprilike godinu dana. Spremam vam veliku feštu s Jazz orkestrom HRT-a, s mojim dugogodišnjim prijateljem i legendarnim DJ-em Olijem do bolli, s plesačima iz Universe Dance Crewa i par gostiju. To će biti moj najveći solo koncert u Zagrebu u zadnjih desetak godina! Vidimo se na Šalati! - komentirao je Edo Maajka.

"I Like To Dance", pjesma koja je posudila ime cijelom albumu, od samog je početka zamišljena kao slavlje ritma, slobode i zajedništva. U izvedbi s Jazz orkestrom HRT-a dobila je novu dimenziju kroz bogate orkestralne aranžmane, a dodatnu energiju donose gostovanja Vojka V i Bude, koji svojim prepoznatljivim stilovima zaokružuju jednu od najrasplesanijih pjesama u Edinom katalogu.

Za vizualni identitet spota zaslužan je Noyz, koji potpisuje dizajn, režiju i animaciju. Umjesto klasične koncertne estetike, odlučio se za razigrani animirani pristup koji prati puls pjesme i prenosi njezinu zaraznu energiju, humor i optimizam. Spot savršeno odražava ideju koju nosi i sam naslov, prepustiti se glazbi, zaboraviti na svakodnevicu i jednostavno plesati.

Zagreb: Nastup Bolesne braće u klubu Boogaloo | Foto: Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

- Noyz ajde mi složi spot za pjesmu "I like to dance". Odgovorio mi je sa "može brate". Evo ga to je taj video! Jako sam zadovoljan, volim animaciju i evo nakon Hane Tintor i spota za "Trpaj", imamo i spot za "I like to dance". To je pjesma s albuma "Moćno", vesela pjesma nastala kao proslava završetka silnih karantena i poluživota pod kovidom. Dinamična, na drugom versu je Vojko V., a na refren je otpjevao Buda iz slovenskog benda Elvis Jackson. Sjećam se kako sam demo verziju slao Vojku i refrena na kojem sam zvučao kao neki bully, da Buda je bio jedino logično rješenje. Kad sam s Mironom radio popis pjesama za ovaj projekt s Jazz orkestrom HRT-a, ta mi je pjesma bila prioritet, i jedva sam čeko da čujem kako će orkestar obraditi taj Kooladeov beat. Ispalo je odlično, jako plesno i toliko dobro da se album zove po ovoj pjesmi. Miron je pokido taj trombon solo na kraju pjesme, a Vojko i Buda su mi ostali jedini gosti na ovoj ploči. Poslušali ste proljetni singl "Proljeće" s IDEM-om, a ovo je ljetni singl s Vojkom V, Budom i Jazz orkestrom HRT-a - istaknuo je Maajka.

Objavom novog videospota Edo Maajka dodatno zagrijava atmosferu uoči velikog povratka ovog jedinstvenog projekta pred publiku. Nakon što je suradnja s Jazz orkestrom HRT-a pokazala koliko se prirodno mogu spojiti hip-hop i raskošni big band zvuk, koncert na Šalati najavljen za 12. lipnja 2027. donijet će dosad najveće izdanje tog koncepta. Publiku očekuje produkcijski i glazbeno ambiciozan spektakl koji će na jednom mjestu objediniti Edine najveće hitove u potpuno novom ruhu.

Novi spot za "I Like To Dance" zato nije samo još jedno vizualno poglavlje koncertnog albuma, već i pozivnica za događaj koji će obilježiti sljedeće ljeto. Baš kao što poručuje i sama pjesma, vrijeme je da se maknu predrasude, pojača glazba i zapleše, a najbolja prilika za to bit će na zagrebačkoj Šalati. Ulaznice potražite u sustavu Entrio te u Ditry Old Shopu. Organizator koncerta je Dostava zvuka.