Novo dnevno festivalsko iskustvo u srcu Zagreba 20. lipnja stiže u Vintage Vrt

U subotu, 20. lipnja, od 12 do 19 sati, ljetni vrt Vintage Industrial Bara pretvara se u mjesto susreta glazbe, suvremene umjetnosti, vrhunske gastronomije i prirodnih vina kroz posebno izdanje Nesputane subote. Riječ je o novom dnevnom festivalu na otvorenom, osmišljenom kao cjelovito iskustvo za sve ljubitelje dobre glazbe, kreativnosti i opuštenog ljetnog druženja.

U središtu glazbenog programa nalazi se koncert kantautorice Sare Renar, jedne od najprepoznatljivijih autorica regionalne nezavisne scene, poznate po intimnim, emocionalnim nastupima i hrabrom spajanju indie popa, elektronike i eksperimentalnog zvuka. Posebnu simboliku ovom nastupu daje činjenica da je producent njezina recentnog albuma „Nježne riječi“ upravo Jan Kinčl, koji će se također predstaviti DJ setom tijekom događanja. Organizatori ističu kako su upravo zbog te kreativne povezanosti željeli okupiti izvođače na istoj pozornici i publici ponuditi jedinstveni glazbeni doživljaj.

Za cjelodnevnu glazbenu atmosferu pobrinut će se i Jan Kinčl te Lovro Baletić iz kolektiva Cycle, čiji su nastupi prepoznati po pažljivo biranoj selekciji house i elektroničke glazbe, kao i Marko Friedl iz Adriatic Social Cluba, poznat po eklektičnim setovima koji spajaju mediteranske ritmove, disco i suvremenu klupsku estetiku. Lovro Baletić pripada novoj generaciji zagrebačkih producenata i DJ-a te je aktivan član Cycle kolektiva, čime dodatno zaokružuje glazbeni identitet ovog događanja.

Poseban segment festivala čini Art Corner, koji potpisuju dvije istaknute suvremene umjetnice, ilustratorica Klara Rusan i umjetnica Klasja Habjan. Njihova intervencija unosi vizualnu dimenziju u prostor događanja, dok je upravo Klara Rusan autorica cjelokupnog vizualnog identiteta ovog izdanja Nesputane subote, spajajući prepoznatljiv ilustratorski rukopis s opuštenom atmosferom ljetnog festivala.

Gastronomski dio programa osmišljavaju chefovi Matija Pavlic i Kristian Godinić, koji pripremaju posebno kreiran street food koncept prilagođen cjelodnevnom festivalskom druženju, dok će šank preuzeti Nesputana vina s pažljivo odabranom selekcijom prirodnih pjenušaca i vina, dodatno naglašavajući filozofiju autentičnih okusa i održivog pristupa.

Nesputana subota tako nadilazi klasičan format jednodnevnog događanja i postaje prostor susreta različitih kreativnih disciplina, glazbe, likovne umjetnosti, gastronomije i vinske kulture, stvarajući atmosferu koja poziva na usporavanje, istraživanje i zajedničko uživanje u početku ljeta.

Događanje će se održati u subotu, 20. lipnja, od 12:00 do 19:00 sati u ljetnom vrtu Vintage Industriala, a ulaznice možete nabaviti u sustavu Entrio.