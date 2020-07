Grubnić će tužiti Ciganovića? Neven: Tražit ću da bude javno

Ako dođe do suda tražit ću da bude javno, odnosno otvoreno za javnost. Jer tako ću konačno iznijeti istinu o tom liku. Otkud mu pare, s kim je bio i kako je izgradio svoj lažni život s kojim se predstavlja u javnosti, kaže Cigi

<p>Nakon posljednje prozivke Nevena Ciganovića da je ukravši fotografije zagrebačkog frizerskog salona lažirao privatni let s Lošinja do Zagreba oglasio se i Marko Grubnić, koji do sad nije komentirao Cigijeva podbadanja. Grubnić je na društvenoj mreži zamolio novinare da ne objavljuju „lažne vijesti i članke koje plasira osoba koja ga opsjeda već godinama".</p><p>- Zaista Vas molim za razumijevanje, jer činjenica jest da osim što je u mene zaljubljen već godinama, sad je već i opsjednut sa mnom... Ljubav je s moje strane neuzvraćena. U tome vjerojatno i je problem. Ipak nadao sam se da će ga to s vremenom proći i da će popustiti ako ne reagiram, ali nažalost sve je gore - napisao je Grubnić na Instagramu.</p><p>Nastavio je i kako Ciganović „sustavno napada sve ljude, suradnike i njegovu obitelj, sve koji imaju veze s njim".</p><p>- Gotovo nikad ne demantiram članke o sebi i ne reagiram na njih, ali sad je stvarno dosta. Molim Vas nemojte podržavati zlostavljanje i sustavno maltretiranje. Ja sam potražio i pravnu zaštitu, a do tad Vas zaista najljubaznije molim za razumijevanje - zaključio je Marko, koji se nije javljao na naš poziv nakon te objave.</p><p>Ciganović nam kaže da svatko ima pravo raditi što hoće.</p><p>- Ako dođe do suda tražit ću da bude javno, odnosno otvoreno za javnost. Jer tako ću konačno iznijeti istinu o tom liku. Otkud mu pare, s kim je bio i kako je izgradio svoj lažni život s kojim se predstavlja u javnosti - zaključio je Ciganović.</p>