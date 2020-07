Grubnić 'fura' ogrtač od 20.000 kuna: 'Da mi je uživati kao ti'

Nedugo nakon što je s pratiteljima podijelio vijest o zarukama, Marko je otišao na zasluženi odmor. Ne zabušava čak ni tada već pazi na prehranu, a odmara se u hotelu s prekrasnim pogledom na more

<p>Modni stilist <strong>Marko Grubnić</strong> (38) prošlog se tjedna pohvalio da ide na odmor. Odlično raspoloženi, Marko i <strong>Momčilo Gurović</strong> uputili su se privatnim avionom prema Malom Lošinju. Iako je na odmoru, na svoje vjerne pratitelje Grubnić nije zaboravio. Dao im je uvid i u razne delikatese koje degustiraju, ali i u prekrasni krajolik. Odlično se provodi, a smjestili su se u hotelu u uvali Čikat, koji je okružen visokim borovima, agavama i palmama te ima privatnu plažu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Grubnić se zaručio</strong></p><p>U utorak su pozirali na balkonu hotela u skupocjenim ogrtačima slavnog brenda Versace, a na službenim stranicama navedenog brenda svaki košta oko 20.000 kuna. </p><p>Zbog odabira ogrtača, momci su dobili same pohvale. Komplimenti su samo pristizali pa su im tako pratitelji napisali i da izgledaju kao da su iz neke reklame. </p><p>- Da mi je provesti godišnji kao vi, super izgledate - pisali su. </p><p>Početkom lipnja Marko je napokon svima koji ga prate otkrio dobro čuvanu 'tajnu' - zaručio se. Za 24sata je ispričao kako svadba gotovo sigurno neće biti u Hrvatskoj, ali da to što je zbog pandemije korona virusa odgođena, ne znači da neće biti ove godine. </p><p>- Uvijek je negdje ljeto, pijesak, more sunce... Naša svadba će biti ljetna, a to možemo napraviti i kad je kod nas zima jer je drugdje toplo. A što se tiče korone, jednostavno moramo pratiti situaciju i prilagoditi se tome - kaže Marko. </p><p>Zaručnički prsteni su identični, s dijamantima i smaragdima, a njih su, priča nam, dali posebno izraditi. </p><p>- Samo je jedna sreća u životu. Voljeti i biti voljen. Rekao sam da. To je više od ljubavi - napisao je Marko u opis objavljene fotografije. Pozirao je uz stol prepun crvenih ruža te se počastio šampanjcem kako bi proslavio zaruke. Kad je čovjek sretan, nema razloga to skrivati, često ističe Marko, koji za sebe kaže da uvijek ima sve pod kontrolom. E pa, ovoga puta kad je išao na večeru, nije imao pojma da se zapravo radi o zarukama. </p><p>To je bilo iznenađenje i za mene. Mislio sam da idemo na večeru, a dočekao me set kao u najljepšem filmu. Izgledalo je zaista filmski. I bio sam iznenađen... Ja, koji inače sve imam pod kontrolom - kroz smijeh nam je rekao Marko. </p>