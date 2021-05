Modni stilist Marko Grubnić (38) obožava Blooma, sina svoje prijateljice Maje Šuput Tatarinov (41), koji će ovih dana napuniti dva mjeseca. Na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj je pozirao s njime u naručju.

- To što imam priliku zagrliti ovog slatkog malog dragulja podsjeća me na to da je život lijep i čudesan - napisao je. Slika je nastala u pomno uređenoj sobi dječaka u Majinu i Nenadovu domu, a Grubnić je ondje često jer su obiteljski prijatelji.

Momci su dobili pohvale na račun svog izgleda, a na društvenim mrežama zlobnici su odmah prokomentirali da Marko nije trebao staviti nogu u tenisicama na stolac.

- Kakvi frajeri - napisala je jedna pratiteljica, a druga sarkastično dodala:

- Tim cipelama je baš mjesto na stolici.