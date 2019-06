Grubnić: Volim rasprodaje i na štandu bih našao nešto za sebe

Marko Grubnić (37) za emisiju Informer otkrio je da voli kupovati na rasprodajama.

Foto: Instagram

- Jako volim, čim dobijem pet posto popusta za nešto odmah mislim da sam Boga za bradu uhvatio jer je to super prilika, a ustvari to je čista navlakuša. Ako se to broji pod rasprodaje onda da i jako volim rasprodaje, ali rijetko kad baš čekam rasprodaje jer uglavnom sam nestrpljiv i sve moram imati odmah - priznaje.

Stilist je objasnio i na što troši najviše novaca.

Foto: Instagram

- Volim dobar auto, jako volim dobar sat i garderobu. Svoj novac trošim samo na sebe i onda me ljudi uglavnom pitaju otkud taj novac, otkud tebi, ali kad bi mi to sad išli onako gledati jedna obitelj od četiri člana i imaju sto drugih obaveza ja to sve nemam. Ja to sve trošim na sebe - objašnjava te dodaje da kombinira skupo i jeftino.

- Jako volim kupovati i jako volim trošiti novac i mislim da bih u Crikvenici na štandu nešto našao za sebe - govori. Što se tiče second hand shopova ima svoje mišljenje.

Foto: Instagram

- Mislim da nekako nije dobro ući ili kupovati ili privlačiti nekakvu tuđu energiju, pogotovo ako se toga netko riješio - smatra. Marko je priznao i da ne štedi ciljano, špeceraj kupuje sam, a kupuje uglavnom zdravu hranu.

- Dosta novaca trošim na te nekakve dućane koji imaju fitness prehranu. Baš sam ono tip kojem možeš prodati sve i svašta. Čim visim da piše low sugar kažem daj dva komada - priznaje.

