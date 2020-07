Gruica fotkala noge u štiklama: 'Prestara sam za više od 12 cm'

<p>Splitska glumica<strong> Ana Gruica Uglešić</strong> (37) sinoć je gostovala u lapidariju Narodnog muzeja Zadar sa SF cabaretom 'Split in space' u režiji kazališnog redatelja <strong>Ivana Lea Leme</strong> (43). Iako je navikla na visoke štikle, Gruica se požalila kako joj sve teže pada nositi ih. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Lito ide mala'</strong></p><p>- Ove štikle obula sam sinoć i više nikada. Prestara sam za 12+ centimetara štiklu. Ubilo. Kapitulacija. Evo predajem se, ne mogu više. Doviđenja štiklama preko šest centimetara. A vi dame, kako se vi nosite sa štiklama? - upitala je glumica. </p><p>Ubrzo joj se javila kolegica, glumica<strong> Nataša Janjić Medančić</strong> (38). </p><p>- I tako to krene. Znam. Tužno. A nekad se moglo od jutra do mraka. Ja sam čak bila ona koja nikada rezervne nije nosila. Štikle su mi kao tenisice bile - komentirala je Janjić koja će u kolovozu dobiti djevojčicu s ortopedom <strong>Nenadom Medančićem</strong> (36). Par već ima sina <strong>Tonija</strong> (1). </p><p>Podsjetimo, Ana Gruica udala se 2018. za psihijatra <strong>Borana Uglešića</strong> (45) na intimnoj ceremoniji uz Jadransku obalu. Gruica i Uglešić prohodali su 2017. godine, nakon što je glumica bila tri godine u vezi s piscem <strong>Hrvojem Šalkovićem</strong> (44), s kojim ima i sina <strong>Ivana Marata </strong>(5). </p>