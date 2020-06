\u00a0

\u00a0

\u00a0















\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0









\u00a0

\u00a0







\u00a0

\u00a0

\u00a0



































Uz malo znanja, ali puno ljubavi, muke i truda... Stvorili smo #GiardinoUglesic \ud83c\udfe1\ud83d\udc93 (lokacija je sve \ud83d\ude02) #homesweethome #covid_19





A post shared by Ana Gruica Ugle\u0161i\u0107 (@anagruica) on Jun 10, 2020 at 7:04am PDT