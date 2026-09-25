Grupa Banana ima country hit: S Draženom Zečićem smo dulje nego neki ljudi u braku...

Prateći bend Dražena Zečića, grupa Banana, najdugovječniji je obiteljski bend na našoj sceni i u prosincu će drugi put nastupiti u zagrebačkoj Areni. Pripremaju i novi album, koji su najavili country singlom ‘Zlato i bogatstvo’

Zadarska grupa Banana s Draženom Zečićem nastupa od 1996., no osim što ga prate na svim koncertima, paralelno uspješno grade samostalnu karijeru. Bend, koji je sinonim za zabavu, peti studijski album za izdavačku kuću Scardona najavili su video spotom za novi singl ‘Zlato i bogatstvo’. Iako su mnogi očekivali zabavni hit, napravili su totalni zaokret te su prvi put objavili country pjesmu za koju je tekst napisala Gordana Seko dok su za glazbu, aranžman i produkciju zaslužni Marin Seko i MGS Studio.

- Ideja o country pjesmi došla je od Marina, koji je veliki ljubitelj tog žanra, posebno Vincea Gilla. Kako u zabavnoj glazbi koju sviramo, prepoznajemo country ritam, pomislili smo zašto ne bismo tako nešto napravili. Ovo nije proračunati zaokret, već znatiželja i ljubav prema takvoj glazbi - objašnjava pjevačica Gordana Seko.

Banana je najdugovječniji obiteljski bend na sceni u kojemu, osim Gordane, sviraju suprug Mihovil na gitari, sin Marin na klavijaturama, a tu su još bubnjar Dorijan Dukić te Daniel Sekula na bass gitari. Do sada su objavili četiri albuma, a posljednji je izašao 2023. godine i to album dueta ‘Banana i prijatelji’. Snimali su ga s popularnim izvođačima zabavne glazbe kao što su Alen Nižetić, Mate Bulić, Werner Brozović, Ivana Kovač, Minea, Berny, Igor Delač, Eduard Jimmy Matešić, Juraj Galina i Dražen Zečić s kojim će 12. prosinca u zagrebačkoj Areni proslaviti 30 godina suradnje.

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- Naša veza sa Zekom traje dulje od mnogih brakova, a najljepše je što je s godinama sve čvršća. Odavno nismo samo poslovni suradnici, već jako dobri prijatelji. Prije dvije godine smo s Draženom u Areni Zagreb proslavili 40 godina benda, a sada se vraćamo na isto mjesto obilježiti obljetnicu zajedničke suradnje - ističe Gordana.

Bend Banana osnovan je 1984. godine, a jedina pauza koju su imali je bila tijekom Domovinskog rata i Covid pandemije. Nastupali su ne samo u Hrvatskoj i susjednim državama, već u Americi, Kanadi i Australiji, a u bogatoj karijeri surađivali su s Tomislavom Ivčićem, Mladenom Grdovićem i Vinkom Cocom.