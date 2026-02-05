Polupani Lončić donosi punk rock spektakl u Boogaloo, objavljeni su prvi izvođači

Zagreb ovog proljeća dobiva novi, snažan udarac punk rock energije. Klub Boogaloo će u subotu, 25. travnja ugostiti prvo izdanje Polupanog Lončića, novog cjelovečernjeg punk rock događanja u organizaciji Dostave Zvuka.

Polupani Lončić zamišljen je kao slavlje punk rocka koji je obilježio odrastanje više generacija – od kasnih devedesetih i ranih dvijetisućitih pa sve do današnjih dana. Tijekom večeri, dvije pozornice Boogalooa ugostit će bendove koji su oblikovali domaću i regionalnu punk rock scenu, ali i one koji je i dalje guraju naprijed novom energijom, stavom i glasnim refrenima.

Foto: PROMO

Prva potvrđena imena – Debeli Precjednik, Fraktura Mozga, Gužva u 16-ercu, Six Pack i ignor – jasno daju do znanja u kojem se smjeru događaj kreće. Riječ je o bendovima čije su pjesme godinama bile soundtrack tuluma, prosvjeda, dugih vožnji i znojem natopljenih koncerata. Organizatori najavljuju da ovo nije konačan popis te da publiku uskoro očekuju nova, jednako snažna pojačanja.

Ulaznice za Polupani Lončić dostupne su u Dirty Old Shopu i putem sustava Entrio.