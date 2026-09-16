Grupa Joy ima novu pjevačicu: Bičeviću se za mikrofonom pridružila Samantha Pernek

Grupa Joy uistinu se može pohvaliti nepresušnim radnim elanom koji nakon više od 20 godina bivanja na glazbenoj sceni ne jenjava, zapravo se čini da imaju sve više volje i energije za stvaranje novih pjesama te sviranje pred publikom koja im je sve ovo vrijeme najveći vjetar u leđa.

Istovremeno s objavom nove pjesme “Dunja” Joy javnosti predstavlja novu članicu, mladu pjevačicu Samanthu Pernek koja skupa s karizmatičnim frontmanom Alenom Bičevićem čini dinamični pjevački duo i okosnicu najbolje zabave za svakoj svirci. Alen i Samantha Dunju pjevaju u duetu, a prve reakcije svih koji su pjesmu čuli su fenomenalne. Pjesmu su napisali iskusni Denis Dumančić i Fayo, a aranžerski i produkcijski dotjerao ju je Branimir Mihaljević koji je dao i sjajnu ideju za spot. Naime, u pjesmi dominira klarinet koji i nije tako uobičajen instrument u pop glazbi, a koristio se puno u nijemim filmovima početkom 20. stoljeća pa je kreativna ekipa na čelu s redateljem Markom Zeljkovićem Zeljom snimila izuzetno zabavan videospot koji je oda toj povijesnoj eri. Svi članovi benda postali su filmski likovi iz prošlosti potpuno promijenivši izgled, što je dalo jako puno materijala za smijeh i zafrkanciju.

S novom pjevačicom u bend je stigla i nova energija, o čemu Joy-evci kažu:

"Za dolazak Samanthe u bend zapravo je zaslužan Alen koji ju je upoznao na snimanju emisije ‘Tko to tamo pjeva’ gdje ga je oduševila prirodnošću pred kamerama, snažnim vokalom i predivnom pojavom koja plijeni pažnju. Nakon nekoliko razgovora, dogovor je pao te nam se Samantha pridružila. Sad je već neko vrijeme s nama, atmosfera u bendu je fenomenalna, a svirke su dobile jednu novu dimenziju. Alen i ona si vokalno, ali i energetski odlično pašu i to se osjeti na pozornici."

Foto: promo

Atraktivna i simpatična 23-godišnja Samantha ne krije sreću zbog ulaska u bend koji prati od malih nogu te iskreno kaže:

"Izgleda da su neke stvari zaista sudbinske jer ne znam kako drugačije objasniti da sam nastupala baš u emisiji u kojoj je gostovao Alen, da su Joyevci u to vrijeme tražili novu pjevačicu i da sam na prvu kliknula s Alenom. Ulaskom u Joy ostvario mi se djevojački san jer sam rasla uz njihove pjesme tako da nisam morala gubiti puno vremena na učenje tekstova njihovih pjesama kad ih sve znam. Nije bilo puno vremena za ugrijavanje jer smo odmah počeli žestoko s koncertima, svadbama i snimanjima. Joy je jedan od naših najzaposlenijih bendova, a meni to paše jer sam dinamična i volim stalno biti u pokretu. Oduševljena sam pjesmom Dunja, jedva čekam da ju svi čuju!"