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HTJELA MU JE BITI BLIZU

Grupa Joy ima novu pjevačicu, nekad je s njima pjevala Maja Šuput: 'Svidio mi se bubnjar'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Grupa Joy ima novu pjevačicu, nekad je s njima pjevala Maja Šuput: 'Svidio mi se bubnjar'
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Foto: Youtube Sceenshot
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Maja Šuput je 1998. godine postala pjevačica grupe Joy, iako se u životu nije planirala baviti pjevanjem

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Grupa Joy predstavila je najnoviju članicu, mladu pjevačicu Samanthu Pernek, koja skupa s karizmatičnim frontmanom Alenom Bičevićem čini energični duo. Ova plavokosa pjevačica došla je na nekadašnje mjesto Maje Šuput koja je svoju pjevačku karijeru započela upravo u grupi Joy davne 1998. godine.

Tada je Maja ljeto provodila u Medulinu, gdje je sasvim slučajno upoznala članove grupe Joy koji su tada tražili pjevačicu. Iako to nije planirala, Maja im se uskoro pridružila i počela pisati glazbenu povijest.

Foto: Youtube Sceenshot

"Nisam imala u planu biti pjevačica, iako je to bila tatina najveća želja. Mislila sam se baviti turizmom. Uostalom, moje slike na Instagramu tome svjedoče, jer nema većeg putnika od mene i moje obitelji. Međutim, dogodio se jedan izlazak tijekom kojeg sam upoznala jedan bend iz Zagreba. To je ta legendarna priča: svidio mi se bubnjar te grupe koji me zamolio da pjevam za njih. Pristala sam kako bih mu bila što bliže. Eto, to je moja priča", rekla je prije nekoliko godina Maja Šuput za Novi list.

Prvi javni nastup grupe Joy s Majom Šuput bio je 1999. godine kada su nastupili na Dori s pjesmom 'Uzalud', a tada su završili na 17. mjestu. Maja je tada imala 20 godine, a nakon toga su izdali prvi album 'Joy'.

Godinu kasnije, 2000., ponovno su bili na Dori, ovoga puta s pjesmom 'Baby'. Iduće godine, 2001., na Dori su se predstavili s pjesmom 'Hello', a 2003. su otpjevali 'Čistu peticu'. Drugi album grupa Joy izdala je 2001. godine, nazvan je 'Uzmi me', a treći, 'Čista petica', objavljen je 2003. godine.

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