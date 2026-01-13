Etno-pop sastav s pjesmom ‘Andromeda’ u veljači će pokušati izboriti pobjedu na Dori i priliku da Hrvatsku predstavlja na Euroviziji u Beču
Grupa Lelek za 24sata: Nakon Dore pripremamo album...
Jedan od sastava o kojima se ove godine najviše govori uoči Dore, koja će biti u veljači na zagrebačkom Prisavlju, jest Lelek. Nakon objave natjecateljskih pjesama na YouTubeu, njihov ovogodišnji adut 'Andromeda' brzo je premašio 60 tisuća pregleda, čime su se već u startu nametnule kao jedan od ozbiljnijih favorita natjecanja. Lelek je etno-pop sastav osnovan 2024. godine, a širu pozornost javnosti privukle su debitantskim singlom 'Tanani Nani' i nastupom na Dori 2025. s pjesmom 'Soul of My Soul', s kojom su osvojile četvrto mjesto.
