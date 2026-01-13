Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIKI FAVORIT PLUS+

Grupa Lelek za 24sata: Nakon Dore pripremamo album...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 6 min
Grupa Lelek za 24sata: Nakon Dore pripremamo album...
Foto: Ante Odak

Etno-pop sastav s pjesmom ‘Andromeda’ u veljači će pokušati izboriti pobjedu na Dori i priliku da Hrvatsku predstavlja na Euroviziji u Beču

Admiral

Jedan od sastava o kojima se ove godine najviše govori uoči Dore, koja će biti u veljači na zagrebačkom Prisavlju, jest Lelek. Nakon objave natjecateljskih pjesama na YouTubeu, njihov ovogodišnji adut 'Andromeda' brzo je premašio 60 tisuća pregleda, čime su se već u startu nametnule kao jedan od ozbiljnijih favorita natjecanja. Lelek je etno-pop sastav osnovan 2024. godine, a širu pozornost javnosti privukle su debitantskim singlom 'Tanani Nani' i nastupom na Dori 2025. s pjesmom 'Soul of My Soul', s kojom su osvojile četvrto mjesto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HRT-ov reporter zamolio kolegu Meštrovića: 'Nemoj mi kvariti jutro spominjući Vučića...'
U 'DOBRO JUTRO, HRVATSKA'

HRT-ov reporter zamolio kolegu Meštrovića: 'Nemoj mi kvariti jutro spominjući Vučića...'

Prije par dana je jedna od tema u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' bilo i izvanredno stanje u Srbiji zbog vremenskih neprilika. Voditelj Davor Meštrović prenio je izjavu predsjednika Srbije...
FOTO Maja i Šime u novoj vrućoj avanturi! On bez majice, ona u badiću: Pogledajte što su radili
ZAJEDNO OTIŠLI NA BALI

FOTO Maja i Šime u novoj vrućoj avanturi! On bez majice, ona u badiću: Pogledajte što su radili

Nakon prosinca u kojem je često imala nastupe, Maja Šuput je i ove godine otišla u toplije krajeve - na Bali. Tamo joj društvo pravi i Šime Elez, a zabave im ne nedostaje...
FOTO Blankin Ruben u javnosti s atraktivnom manekenkom: Evo s kojim ga ženama još povezuju
U OTVORENOM BRAKU

FOTO Blankin Ruben u javnosti s atraktivnom manekenkom: Evo s kojim ga ženama još povezuju

Ruben Van Gucht, suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, bio je ovih dana na dodjeli Zlatne kopačke, nagradi za najboljeg strijelca u Belgiji. No s njime nije Blanka već manekenka Valentine Besard

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026