Grupa Maligani predstavlja novi ljetni hit: 'Zapela za oko' poziva na ples, a idealna je za fešte

Dok se domaća glazbena scena nerijetko gubi u modernim, prolaznim trendovima, grupa Maligani čvrsto stoji na braniku tradicije. Predstavljaju se kao istinski zaštitnici hrvatske zabavne glazbe, a njihov najnoviji ljetni singl dokaz je da prava melodija i jednostavnost nikada ne izlaze iz mode.

Nova pjesma 'Zapela za oko' već prvim taktovima poziva na ples sve generacije, a ima sve predispozicije da postane nezaobilazna na svim feštama ovog ljeta.

- Pjesma me osvojila na prvo slušanje i na našim privatnim feštama je nazobilazna otkada sam je čuo kao demo uz gitaru. Najveća nagrada bi nam bila kad bi je publika prepoznala i uživala u njoj kao i mi, a posebno me veseli to što klinci reagiraju na nju i pjevaju s nama u glas. Ovog ljeta ćemo je promovirati na našim nastupima po cijeloj Hrvatskoj i Sloveniji i jedva čekam čuti reakcije publike - Toni, frontman grupe Maligani.

Foto: PROMO

S novim vjetrom u leđima i hitom koji već polako preuzima radijske top-liste, Maligani se pripremaju za radno ljeto. Njihov kalendar nastupa već je popunjen, a publika diljem obale i kontinenta imat će priliku uživo osjetiti energiju benda koji s ponosom nosi titulu zaštitnika domaće zabavne estrade. Maligane možete slušati uživo već iduće subote u Dokležovju u Sloveniji, a nakon toga će održati koncerte u Petrijancu, Mariji Bistrici itd.

Foto: PROMO

- Naš cilj nikada nije bio pratiti trendove pod svaku cijenu. Mi stvaramo glazbu za narod, za dušu, za trenutke kada se ljudi žele opustiti, proveseliti i zaboraviti na svakodnevne probleme. Ova pjesma je naš dar svima koji su željni prave, iskrene hrvatske zabavne glazbe i jedva čekamo da je zajedno pjevamo na nadolazećim nastupima - poručuju nam dečki iz benda.

Foto: PROMO

Ako je suditi po prvim reakcijama, ova ljetna priča grupe Maligani tek je počela, a njihov novi singl sigurno će se pjevati još dugo. Pjesmu možete poslušati na svim streaming servisima te na njihovom službenom YouTube kanalu i radio postajama diljem Hrvatske.