Grupa Mi oduševila u Trilju, a zajedno sviraju čak 58 godina

Blues elita ovog je vikenda u Trilju na Thrill blues festivalu, a gradski park uz Cetinu je pun publike koja je došla podržati vrhunske glazbenike. Jedni od onih koji su nastupili su i dugovječni sastav Mi.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Odličan ambijent u parku uz rijeku Cetinu. Osjećali smo se odlično i nadam se da će nas pozvati i sljedeće godine. Ovo treba ići dalje, slušali su nas djeca koja su došla s bakama - zadovoljan je bio legendarni Siniša Škarica (73), član sastava.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Sjajna atmosfera! Ukupno je bilo 30-ak djece i odlično smo se zabavili. I mi i oni - rekao je umjetnički direktor festivala Boris Hrepić Hrepa zadovoljan što je festival i ove godine u Cetinsku krajinu privukao najveća imena svjetskoga bluesa.

S Hrepinom grupom Sunnysiders pjevala su i triljska djeca s radionice, a grupa Ozon sve je rasplesala.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Subotnji program počeo je nastupom Dbluza, a imena kao što su Pojave, 4 Hombres, The Screaming Wheels, The Memphis Expedition, Lorenzo Piccone & Ismaila Mbaye, James Perri & Thrill All Stars Band, Manu Lanvin & Devil Blues te Harrison Kennedy garantiraju još jednu vrhunsku večer u Trilju. Više o svemu dostupno je na stranicama turističke zajednice grada Trilja.

