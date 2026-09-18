Guy Braunstein postao je stalni gostujući koncertni majstor ansambla Zagrebačkih solista

Zagrebački solisti u svoju 73. koncertnu sezonu ponovno ulaze s rasprodanim pretplatama i velikom umjetničkom novosti. Guy Braunstein, jedan od najistaknutijih violinista današnjice i dugogodišnji koncertni majstor Berlinske filharmonije, postaje stalni gostujući koncertni majstor ansambla.

- Znate, ja sam vam zapravo tajni agent u misiji pronalaska najboljeg ansambla. Misija je završena. U Zagrebu. Prije dvije godine smo prvi put surađivali i od onda dolazim po još kao dijete u tvornicu slatkiša. S ovim glazbenicima je sve moguće - u polu šali odgovorio je Guy Braunstein na pitanje kako je uopće došlo do suradnje. Istaknuo je program sezone u kojem će slušatelji proći kroz mnoga vremenska razdoblja i kulture te pozvao na sudjelovanje u zajedničkoj avanturi.

Foto: Ivan Mihaljevic

- Ova suradnja je velika vijest kako za nas tako i hrvatsku kulturu jer je znameniti Guy Braunstein referenca sama po sebi. Zahvalni smo i Sretenu Krstiću koji je po stažu na umjetničkom čelu ansambla odmah iza velikog Tonka Ninića. No to nije zbogom jer nastavljamo suradnju i on je i dalje s nama - rekao je predsjednik umjetničkog vijeća ansambla Krunoslav Marić u predvorju male dvorane Lisinski te najavio druge suradnje u sezoni te niz projekata i turneja.

Uz Braunsteina Zagrebačke soliste će tako tijekom sezone voditi i Gordan Nikolić, dugogodišnji koncertni majstor London Symphony Orchestra, Sreten Krstić koji je uz Zagrebačke soliste kao koncertni majstor vodio i Münchensku filharmoniju te Ilya Gringolts, jedan od vodećih violinista međunarodne scene. Ansamblu će se kao koncertni majstor pridružiti i Kevin Zhu, laureat prestižnog Međunarodnog natjecanja Queen Elisabeth i Gary Levinson koncertni majstor filharmonije iz Dallasa.

Foto: Ivan Mihaljevic

Na prvom koncertu sezone 3.10. nastupit će izraelski violončelist Zvi Plesser, a središnja točka koncerta bit će dio projekta i istoimena skladba Violins of hope.

Zatim nastupa pijanistica Martina Filjak koja je na predstavljanju čestitala velikom umjetniku i Zagrebačkim solistima riječima: 'Bit će to sjajna suradnja'.

Foto: Ivan Mihaljevic

Redom nastupaju kao gosti gitarist Petrit Çeku, oboist Ramón Ortega Quero, udaraljkašica Ivana Kuljerić Bilić te pijanist Jan Niković. Pod vodstvom Gordana Nikolića ansamblu će se pridružiti i flautist Michael Martin Kofler, a tijekom sezone nastupit će i mlada violončelistica Ziyang Zhao, pobjednica Međunarodnog violončelističkog natjecanja Antonio Janigro, te njemačka sopranistica Mirella Hagen.

U 2027. praizvest će novo djelo Ivana Josipa Skendera, napisano posebno za Zagrebačke soliste.

Foto: Ivan Mihaljevic

- Moj prvi svjesni dodir s glazbom bio je na koncertu Zagrebačkih solista. Jako sam počašćen kad sam 40 godina kasnije dobio poziv da im napišem skladbu - rekao je Skender koji nastavlja niz domaćih skladatelja koje iz godine u godinu promoviraju Zagrebački solisti.

Pod vodstvom Guya Braunsteina izvest će i praizvedbe djela Ivana Fischera i Gili Schwarzman. Nastavlja se i više od dvanaest godina dug projekt sa studentima Muzičke akademije, koji će 2027. također umjetnički voditi Braunstein.

Foto: Ivan Mihaljevic

Rekordna prodaja novih pretplata sezone u Lisinskom zaključena je već u srpnju kako bi dio mjesta ostao dostupan za pojedinačne koncerte. Krunoslav Marić najavio je u narednoj 74. sezoni i povratak u novoobnovljeni Hrvatski glazbeni zavod.

Ansambl početkom 2027. odlazi na trotjednu turneju po Njemačkoj s oboistom Ramónom Ortegom Querom. S ukupno 19 nastupa to je najopsežnija turneja u novoj povijesti ansambla. Zagrebački solisti u ovoj i sljedećoj godini gostuju i u Austriji, Italiji, BIH i Češkoj.

U sklopu svoje misije približavanje klasične glazbe Zagrebački solisti nastavljaju i s besplatnim koncertima za građane diljem Hrvatske.