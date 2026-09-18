Uz Braunsteina Zagrebačke soliste će tako tijekom sezone voditi i Gordan Nikolić, Sreten Krstić te Ilya Gringolts
Guy Braunstein postao je stalni gostujući koncertni majstor ansambla Zagrebačkih solista
Zagrebački solisti u svoju 73. koncertnu sezonu ponovno ulaze s rasprodanim pretplatama i velikom umjetničkom novosti. Guy Braunstein, jedan od najistaknutijih violinista današnjice i dugogodišnji koncertni majstor Berlinske filharmonije, postaje stalni gostujući koncertni majstor ansambla.
- Znate, ja sam vam zapravo tajni agent u misiji pronalaska najboljeg ansambla. Misija je završena. U Zagrebu. Prije dvije godine smo prvi put surađivali i od onda dolazim po još kao dijete u tvornicu slatkiša. S ovim glazbenicima je sve moguće - u polu šali odgovorio je Guy Braunstein na pitanje kako je uopće došlo do suradnje. Istaknuo je program sezone u kojem će slušatelji proći kroz mnoga vremenska razdoblja i kulture te pozvao na sudjelovanje u zajedničkoj avanturi.
- Ova suradnja je velika vijest kako za nas tako i hrvatsku kulturu jer je znameniti Guy Braunstein referenca sama po sebi. Zahvalni smo i Sretenu Krstiću koji je po stažu na umjetničkom čelu ansambla odmah iza velikog Tonka Ninića. No to nije zbogom jer nastavljamo suradnju i on je i dalje s nama - rekao je predsjednik umjetničkog vijeća ansambla Krunoslav Marić u predvorju male dvorane Lisinski te najavio druge suradnje u sezoni te niz projekata i turneja.
Uz Braunsteina Zagrebačke soliste će tako tijekom sezone voditi i Gordan Nikolić, dugogodišnji koncertni majstor London Symphony Orchestra, Sreten Krstić koji je uz Zagrebačke soliste kao koncertni majstor vodio i Münchensku filharmoniju te Ilya Gringolts, jedan od vodećih violinista međunarodne scene. Ansamblu će se kao koncertni majstor pridružiti i Kevin Zhu, laureat prestižnog Međunarodnog natjecanja Queen Elisabeth i Gary Levinson koncertni majstor filharmonije iz Dallasa.
Na prvom koncertu sezone 3.10. nastupit će izraelski violončelist Zvi Plesser, a središnja točka koncerta bit će dio projekta i istoimena skladba Violins of hope.
Zatim nastupa pijanistica Martina Filjak koja je na predstavljanju čestitala velikom umjetniku i Zagrebačkim solistima riječima: 'Bit će to sjajna suradnja'.
Redom nastupaju kao gosti gitarist Petrit Çeku, oboist Ramón Ortega Quero, udaraljkašica Ivana Kuljerić Bilić te pijanist Jan Niković. Pod vodstvom Gordana Nikolića ansamblu će se pridružiti i flautist Michael Martin Kofler, a tijekom sezone nastupit će i mlada violončelistica Ziyang Zhao, pobjednica Međunarodnog violončelističkog natjecanja Antonio Janigro, te njemačka sopranistica Mirella Hagen.
U 2027. praizvest će novo djelo Ivana Josipa Skendera, napisano posebno za Zagrebačke soliste.
- Moj prvi svjesni dodir s glazbom bio je na koncertu Zagrebačkih solista. Jako sam počašćen kad sam 40 godina kasnije dobio poziv da im napišem skladbu - rekao je Skender koji nastavlja niz domaćih skladatelja koje iz godine u godinu promoviraju Zagrebački solisti.
Pod vodstvom Guya Braunsteina izvest će i praizvedbe djela Ivana Fischera i Gili Schwarzman. Nastavlja se i više od dvanaest godina dug projekt sa studentima Muzičke akademije, koji će 2027. također umjetnički voditi Braunstein.
Rekordna prodaja novih pretplata sezone u Lisinskom zaključena je već u srpnju kako bi dio mjesta ostao dostupan za pojedinačne koncerte. Krunoslav Marić najavio je u narednoj 74. sezoni i povratak u novoobnovljeni Hrvatski glazbeni zavod.
Ansambl početkom 2027. odlazi na trotjednu turneju po Njemačkoj s oboistom Ramónom Ortegom Querom. S ukupno 19 nastupa to je najopsežnija turneja u novoj povijesti ansambla. Zagrebački solisti u ovoj i sljedećoj godini gostuju i u Austriji, Italiji, BIH i Češkoj.
U sklopu svoje misije približavanje klasične glazbe Zagrebački solisti nastavljaju i s besplatnim koncertima za građane diljem Hrvatske.
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