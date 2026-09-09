Gwyneth Paltrow iskreno o vezi i zarukama s Bradom Pittom: 'Bilo me sram što smo prekinuli'

Slavna glumica, Gwyneth Paltrow, gostovala je nedavno u podcastu 'Friends Keep Secrets', a čiji su voditelji Benny Blanco, Lil Dicky i Kristin Batalucco. Paltrow je u podcastu pričala o svojoj karijeri i životu koji vodi pod povećalom javnosti, a dotaknula se i veze nje i Brada Pitta.

Glumica je ispričala kako su se ona i Brad Pitt upoznali na snimanju popularnog filma 'Sedam', a njena karijera je tada tek počinjala uzimati zamah. Otkrila je kako su vezu započeli dok je ona imala 22 godine, a glumac 31 godinu.

- Upoznali smo se na setu i bila je to gotovo ljubav na prvi pogled. Bilo je prilično nevjerojatno. Baš zabavno - ispričala je.

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No, dodala je da ju je sve što je uslijedilo preplavilo te da su je ljudi ubrzo počeli prepoznavati prvenstveno kao Pittovu djevojku. Par se upoznao 1994., zaručio 1996., a zaruke su raskinuli u lipnju 1997. godine. Jedan od voditelja upitao je glumicu je li njihova veza više nalikovala fantaziji nego stvarnosti, a Paltrow je rekla da je 'jedan dio svega toga bio vrlo intenzivan'.

- Bila sam jako mlada, a on je bio ta predivna filmska zvijezda - dodala je te otkrila i da su danas prijatelji te je za Pitta rekla da je 'sjajan tip kojeg jako voli'.

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- Mislim da zbog medijskog pritiska i svega ostalog cijela stvar postane puno veća nego što zapravo jest. Onda na leđima nosiš i teret te umjetno stvorene važnosti koju javnost pridaje svemu tome, dodatni pritisak i sram jer vam nije uspjelo - istaknula je glumica te otkrila kako je nakon prekida bila 'baš utučena'.

Nakon veze s Pittom, Paltrow se 2003. udala za frontmena Coldplaya Chrisa Martina, s kojim ima dvoje djece, Apple (22) i Mosesa (20). Par se sporazumno razišao 2014. godine. Od 2018. u braku je s producentom Bradom Falchukom.