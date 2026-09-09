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'LJUBAV NA PRVI POGLED'

Gwyneth Paltrow iskreno o vezi i zarukama s Bradom Pittom: 'Bilo me sram što smo prekinuli'

Piše Maša Mai Čigir,
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Gwyneth Paltrow iskreno o vezi i zarukama s Bradom Pittom: 'Bilo me sram što smo prekinuli'
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Foto: Malcolm Clarke/PRESS ASSOCIATION
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Gwyneth Paltrow otvorila je dušu o svojoj vezi s Bradom Pittom, priznajući kako je osjećala sram zbog prekida

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Slavna glumica, Gwyneth Paltrow, gostovala je nedavno u podcastu 'Friends Keep Secrets', a čiji su voditelji Benny Blanco, Lil Dicky i Kristin Batalucco. Paltrow je u podcastu pričala o svojoj karijeri i životu koji vodi pod povećalom javnosti, a dotaknula se i veze nje i Brada Pitta.

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Glumica je ispričala kako su se ona i Brad Pitt upoznali na snimanju popularnog filma 'Sedam', a  njena karijera je tada tek počinjala uzimati zamah. Otkrila je kako su vezu započeli dok je ona imala 22 godine, a glumac 31 godinu.

- Upoznali smo se na setu i bila je to gotovo ljubav na prvi pogled. Bilo je prilično nevjerojatno. Baš zabavno - ispričala je.

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Foto: Malcolm Clarke/PRESS ASSOCIATION

No, dodala je da ju je sve što je uslijedilo preplavilo te da su je ljudi ubrzo počeli prepoznavati prvenstveno kao Pittovu djevojku. Par se upoznao 1994., zaručio 1996., a zaruke su raskinuli u lipnju 1997. godine. Jedan od voditelja upitao je glumicu je li njihova veza više nalikovala fantaziji nego stvarnosti, a Paltrow je rekla da je 'jedan dio svega toga bio vrlo intenzivan'.

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 - Bila sam jako mlada, a on je bio ta predivna filmska zvijezda - dodala je te otkrila i da su danas prijatelji te je za Pitta rekla da je 'sjajan tip kojeg jako voli'.

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Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

- Mislim da zbog medijskog pritiska i svega ostalog cijela stvar postane puno veća nego što zapravo jest. Onda na leđima nosiš i teret te umjetno stvorene važnosti koju javnost pridaje svemu tome, dodatni pritisak i sram jer vam nije uspjelo - istaknula je glumica te otkrila kako je nakon prekida bila 'baš utučena'.

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Nakon veze s Pittom, Paltrow se 2003. udala za frontmena Coldplaya Chrisa Martina, s kojim ima dvoje djece, Apple (22) i Mosesa (20). Par se sporazumno razišao 2014. godine. Od 2018. u braku je s producentom Bradom Falchukom.

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Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

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