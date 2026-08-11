Zašto je Brad opet počeo pit'?

Slavni glumac Brad Pitt (62) priznao je nedavno kako se vratio alkoholu, i to nakon što je sedam godina bio trijezan. Za Esquire UK priznao je da ponovno pije, ali tvrdi da je puno oprezniji. Ipak, nekoliko je puta, priznao je, precijenio vlastite granice.

- Ne pijem velike količine. Moram biti profesionalan oko toga - rekao je. Izvor je za Page Six pojasnio odluku slavnog glumca da se vrati svome poroku, ovoga puta, kako sam kaže, puno odgovornije nego prije.

- To je jako osobna odluka koja je povezana s njime i raznim okolnostima - rekao je izvor i dodao kako je glumac imao 'puno vremena za promisliti o svom odnosu s alkoholom'.

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- Za njega to znači da je vrlo svjestan toga svojih granica. On zna koje su mu granice i razumije da odgovorno konzumiranje alkohola zahtjeva razinu discipline i samosvjesnosti - dodao je.

Izvor je istaknuo i da to što se Pitt vratio piću ne umanjuje činjenicu da je sedam godina bio trijezan, niti oduzima što je sve naučio tijekom tog perioda.

- To je naprosto odluka za koju smatra da je ispravna za njega u ovom periodu njegovog života, i predan je tome da bude odgovoran - istaknuo je izvor.

Pitt se prije godinu dana prisjetio kako je izgledao njegov prvi sastanak Anonimnih alkoholičara. Pojasnio je kako je to bio vrlo težak period za njega. 'Bio sam maltene na koljenima, i bio sam vrlo otvoren oko svega', rekao je.

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Njegov put prema trijeznom životu krenuo je 2016. godine, nakon što se raspao njegov brak s Angelinom Jolie. Na pitanje novinara je li to teško razdoblje bilo povezano s njegovom djecom, Pitt nije htio ulaziti u detalje već je samo kratko odgovorio: 'Obiteljske stvari... Neka ostane na tome'.

Djeca se odrekla njegovog prezimena

U posljednje vrijeme se sve češće piše o njegovoj djeci koja se odriču slavnog prezimena. Nedavno je Vivienne, kao i njeno troje braće i sestara, Zahari, Maddoxu i Shiloh, podnijela zahtjev za službenom promjenom prezimena i uklanjanjem prezimena Pitt.

Kao razlog promjene prezimena u sudskim dokumentima, do kojih je došao magazin People, navedeni su 'osobni razlozi'.

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- Kada bi ljudi znali cijelu istinu, imali bi više suosjećanja za djecu i više bi ih poštovali - rekao je izvor blizak Angelini Jolie pa dodao: 'Činjenica da javno ne govore loše niti iznose detalje pokazuje njihovu pristojnost'.

Vivienne je posljednja podnijela zahtjev kojim želi promijeniti ime u Vivienne Marcheline Jolie. Zahara želi postati Zahara Marley Jolie, dok Maddox traži promjenu u Maddox Chivan Jolie. Shiloh je još 2024. godine uspješno zatražila uklanjanje prezimena Pitt te se sada službeno preziva Jolie.