Gwyneth Paltrow otkrila da je Perryju bila više od prijateljice

Zvijezda serije 'Prijatelji', Matthew Perry (54), iznenada je preminuo u subotu u jacuzziju. Brojni su šokirani te se opraštaju od glumca, a napravila je to i glumica Gwyneth Paltrow (51).

U podužoj objavi na društvenoj mreži otkrila je da su bili više od prijatelja.

- Upoznala sam Matthewa Perryja 1993. na kazališnom festivalu Williamstown u Massachusettsu. Oboje smo proveli tamo veći dio ljeta glumeći u predstavama. Bio je zabavan i jako sladak, bilo je zabavno družiti se s njim. Kupali smo se u potoku, pili pivo u lokalnom baru, ljubili se u polju. Bilo je to čarobno ljeto - napisala je pa dodala:

- Snimio je pilot serije Prijatelji, ali ona tad još nije bila emitirana. Bio je nervozan, nadajući se da će ga to vinuti do uspjeha. I jest. Ostali smo prijatelji neko vrijeme. Onda smo se udaljili, ali uvijek bih se razveselila kad bih ga vidjela. Danas sam jako tužna, kao i mnogi od nas. Nadam se da je Matthew napokon u miru. Stvarno se nadam.

Uzrok smrti glumac poznatog po ulozi Chandlera Binga i dalje nije poznat. Čeka se obdukcija kao i toksikološki nalazi.

Uz 'Prijatelje' je snimio brojne filmove. 1997. godine je uz Salmu Hayek glumio u 'Fools Rush In', a 1999. uz Brucea Willisa u 'The whole nine yards'. Matthew je krenuo snimati i film 'Servicing Sara', uz Elizabeth Hurley.