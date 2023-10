Prijatelji su završili rečenicom Matthewa Perryja: 'Meni je to značilo puno više nego drugima'

Prije posljednje epizode, pitao sam Martu Kauffman mogu li imati posljednju rečenicu u 'Prijateljima'. Znam da nitko neće mariti za to, osim mene, napisao je u knjizi 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing' Matthew Perry (54). On je iznenada preminuo u subotu u jacuzziju.

Producentica Kauffman mu je omogućila da odjavi legendarnu seriju upravo vlastitom rečenicom.

- Zbog toga smo i svi zajedno izašli van iz stana. Rachel je predložila da odemo na kavu, a ja sam sarkastično upitao 'Gdje?' - objasnio je u knjizi glumac, prenosi Insider. Upravo je ta njegova rečenica postala kultna.

Oduševila ga je reakcija Davida Schwimmera nakon toga.

- Njegov pogled je bio pun ljubavi i zadovoljstva, savršena mješavina onoga što je serija predstavljala sima - istaknuo je Perry u memoarima.

Za razliku od Jennifer Aniston i Matta LeBlanca, on nije plakao nakon završetka serije, nije osjećao ništa.

- Zajedno sam s tadašnjom djevojkom hodao oko studija gdje smo snimali 'Prijatelje'. Sjedili smo dugo i razmišljali o proteklih deset godina - napisao je pokojni glumac.

Perry se i u vrijeme snimanja 'Prijatelja' borio s ovisnošću. Kad je serija bila na vrhuncu popularnosti i Perryjeva ovisnost bila je na vrhuncu. Nije volio gledati seriju.

- Znam točno u koje vrijeme sam konzumirao alkohol, u kojem opijate, u koje kokain. Ne želim to gledati jer je to ono što vidim. U jednom trenu sam bio toliko loše da sam se tresao pa sam morao osloniti ruku na stol da to ne bi uhvatila kamera - pričao je svojedobno.