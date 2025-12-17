Obavijesti

OBITELJSKI TRENUTCI

Gwyneth Paltrow prošetala crvenim tepihom sa svojom djecom: Kći Apple je ista mama

Foto: Nancy Kaszerman

Glumica je prvi put sa svojom djecom, kćeri Apple i sinom Mosesom, prošetala crvenim tepihom. Emotivan obiteljski izlazak na premijeri filma Marty Supreme u New Yorku privukao je veliku pažnju

Gwyneth Paltrow je u utorak navečer prvi put prošetala crvenim tepihom sa svoje dvoje djece - kćeri Apple i sinom Mosesom. Dogodilo se to na premijeri filma 'Marty Supreme' u New Yorku, a ponos s njezina lica nije se mogao sakriti.

Marty Supreme - New York Premere
Foto: Nancy Kaszerman

Elegantna trojka privukla je poglede. Iako su djelovali ozbiljno, osmijesi su otkrivali oduševljenje ovim izlaskom. Gwyneth ima sina i kćer s frontmenom Coldplaya Chrisom Martinom.

Pixsell
Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Glumica je zablistala u crnoj haljini s mašnom na ramenu i prorezom na bedru. Njezina 21-godišnja kći Apple izgledala je vrlo slično majci - nosila je jednostavnu crnu haljinu, kosu je podigla u rep, a sve je upotpunila dijamantnim naušnicama. Sin Moses (19) bio je također dotjeran - nosio je sivi sako, plavu košulju, šarenu kravatu i bijele hlače.

Film Marty Supreme govori o Martyju Mauseru koji prolazi težak put do uspjeha u svijetu ping ponga. Gwyneth u filmu glumi Kay Stone, umirovljenu filmsku zvijezdu koja ulazi u romantičnu vezu s mnogo mlađim Martyjem, kojeg tumači Timothée Chalamet.

Scene ljubljenja Gwyneth i Chalameta već su u listopadu 2024. preplavile internet, a reakcije njezine djece bile su podijeljene, priznala je za Hollywood Reporter.

- Kći je rekla: ‘Mama, ovo je super’ - ispričala je glumica, pa dodala : 'A sin je reagirao s: ‘O moj Bože, ne želim to gledati.' Bio je u šoku.'

Foto: YouTube

Gwyneth priznaje da Apple i Moses inače ne gledaju njezine filmove.

- Za njih sam ja samo mama. Ne žele vidjeti onu drugu verziju mene - rekla je kroz smijeh. Ipak, dodaje da su sada uzbuđeni zbog ovog filma - iako im neke scene neće biti baš ugodne.

Gwyneth Paltrow godinama se držala podalje od glume kako bi se posvetila djeci i svom wellness brendu Goo. Marty Supreme za nju je bio savršen povratak filmu.

- Djeca su otišla na fakultet, a ja sam ostala sama u kući. Počela sam razmišljati o tome što dalje - priznala je.

The Breakthrough Prize ceremony in Santa Monica
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Apple trenutačno studira pravo i povijest na Sveučilištu Vanderbilt, dok Moses studira na Brownu i vodi bend People I’ve Met. A čini se da je i mama sada spremna za novo poglavlje - i na ekranu i u životu.

