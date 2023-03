Hagrid ga je proslavio, a danas bi imao 73 godine: Kao mladić je bio slikar i stand up komičar

Moja djeca odrasla su tijekom gledanja serijala. Ostavština filmova govori i tome da će se oni gledati i u generacijama koje dolaze. Gledat će se i za 50 godina. Ja nažalost neću biti ovdje, ali Hagrid hoće, rekao je sa sjetom u očima Robbie Coltrane poznatiji kao Hagrid u dokumentarnom filmu koji je obilježio 20. obljetnicu filmova o Harryju Potteru. Da nije preminuo u listopadu 2022., škotski glumac proslavio bi danas 73. rođendan.

Dokumentarac o povratku u magični Hogwarts premijerno se emitirao početkom siječnja 2022. Deset mjeseci kasnije dobroćudni div, po čijoj ulozi Hagrida ga zapravo svi poznaju, je preminuo.

Talentirana obitelj

Pravo ime mu je bilo Anthony Robert McMillan, a rodio se u škotskom predgrađu Rutherglen. Odrastao je u talentom natopljenoj obitelji, majka Jean bila je učiteljica i pijanistica, a otac Ian liječnik opće prakse koji je pritom radio za policiju.

- Otac mi je preminuo kad sam imao 19 godina. Bilo je to jako teško vrijeme zato jer nikada nisam uspio riješiti s njim silne probleme koje sam stvorio kao tinejdžer - ispričao je svojedobno Coltrane.

Coltrane je pohađao školu za umjetnost u Glasgowu, iskušao se u slikanju, ali na vrijeme je shvatio da to nije za njega. Prebacio se na kazalište u kojem je nastupao kao stand up komičar.

Glumio i u filmovima o Jamesu Bondu

Filmsku karijeru obilježile su mu brojne televizijske serije, ali i filmovi. U Hollywood se probio nastupom u seriji 'Tutti Frutti' nakon čega je bio sve traženiji. Slijedile su uloge i u 'Flash Gordon', 'Crna guja' i 'Keep It in the Family'.

Glumio je u filmovima o Jamesu Bondu, 1995. u 'Golden Eye', a 1999. u 'Svijet nije dovoljan.' Coltrane je bio prvi glumac kojeg su producenti 2001. uzeli za prvi nastavak filma o Harryju Potteru. Za njegovu ulogu u filmu osobno se zalagala spisateljica J.K. Rowling.

Filmska slava nije ga promijenila. Štoviše, Hagrid se nakon završetka serijala o čarobnjacima nije previše pojavljivao u javnosti. Živio je u brdima izvan Glasgowa, skromno u iznajmljenoj štali. Bolest ga je stigla, opaki osteoartritis onemogućio mu je kretnju.

- On jednostavno ne želi više biti dio zajednice. Potpuno se udaljio. To je jako tužno. Nažalost, nije baš ni najsretnija osoba. Svaki put kad smo domaćini humanitarne akcije, pozovemo ga. Njegovo ime je uvijek na listi, ali odgovor koji uvijek dobijemo je 'ne' - izjavio je svojedobno Coltranov susjed.

Obiteljski život

Mlađe dane obilježili su mu problemi s alkoholom. Ipak, život mu je promijenila instruktorica pilatesa, Rhona Gemmell koju je upoznao krajem osamdesetih. Imali su dvoje djece, sina Spencera (31) i kćer Alice (25). Vjenčali su se 1999., ali brak je potrajao svega četiri godine.

Kada je preminuo, sjetili su ga se brojni kolege. Za mnoge je bio veliki čovjek, pozitivac, ali i netko kome su mogli vjerovati.

- Robbie je bio jedan od najsmješnijih ljudi koje sam upoznao, kada smo bili djeca smijali smo se s njime cijelo vrijeme. Posebno mi je drago sjećanje na to kada nas je nam je podizao raspoloženje tijekom snimanja 'Zatočenik Azkabana', gdje smo se svi satima skrivali od silovite kiše u Hagridovoj kolibi. Pričao nam je priče i šale kako bi nam održao moral. Imao sam veliku sreću da sam ga upoznao i radio s njim i žalostan sam što je preminuo. Bio je nevjerojatan glumac i divan čovjek - emotivno je ispričao je tada Daniel Radcliffe za Page Six.

