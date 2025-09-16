Obavijesti

OAZA MIRA I SREĆE

Halid Bešlić i dalje je u bolnici, čeka dan kada će moći odmarati u svojoj novoj kući u Hrvatskoj

Dobre vijesti stižu za obožavatelje legendarnog pjevača Halida Bešlića (71). Terapija mu pomaže i doktori već planiraju da ga uskoro puste na kratki otpust iz bolnice. Njegov menadžer kaže da pjevač ni u bolničkoj sobi ne gubi vedrinu. Kad ga sestre zamole, on zapjeva, baš kao da je na pozornici. Razmišlja i o novom albumu
