OAZA MIRA I SREĆE
Halid Bešlić i dalje je u bolnici, čeka dan kada će moći odmarati u svojoj novoj kući u Hrvatskoj
Dobre vijesti stižu za obožavatelje legendarnog pjevača Halida Bešlića (71). Terapija mu pomaže i doktori već planiraju da ga uskoro puste na kratki otpust iz bolnice. Njegov menadžer kaže da pjevač ni u bolničkoj sobi ne gubi vedrinu. Kad ga sestre zamole, on zapjeva, baš kao da je na pozornici. Razmišlja i o novom albumu
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/Grgo Jelavic/PIXSELL
- Ide na bolje, on ima puno nade, imamo i mi. Dobro je reagirao na ovu terapiju. Čak postoji namjera da ga puste malo doma da se odmori od bolnice, a onda će doktori odlučiti dalje. Kako sada stvari stoje, ide na bolje - rekao je Damir Ramljak za In Magazin.
U bolnici je završio zbog problema s jetrom, a upravo je ona ključna za njegov oporavak. Liječnici pažljivo prate kako organ reagira na terapiju i koliko se oporavlja.
Unatoč svemu, Halid nije klonuo duhom.
- On je pozitivan, čak i pjeva u bolnici, kad neka sestra naiđe i kaže: 'Molim vas Halide otpjevajte nešto' i Halid joj otpjeva. Tako da je on pun nade, a onda smo i mi puni nade - poručio je menadžer.
Halid razmišlja i o novom albumu, a obitelj i prijatelji vjeruju da će ga upravo glazba i ljubav prema životu ponovno podići. Njegova nova kuća na Pelješcu, dovršena prošle godine, čeka ga kao pravo utočište s morem, suncem i mirom. Baš onako kako mu sad najviše treba.
Sve je baš onako kako sam očekivao. Ne bih ni ulazio u sve to da sam znao da će biti drugačije. Ali sve se isplatilo, kuća je gotova, sad napokon uživam, rekao nam je ranije legendarni pjevač Halid Bešlić (70) misleći na svoju novu kuću na Pelješcu.
U mirnom okruženju, suncem okupana i s pogledom na more, poručio je da će biti utočište za cijelu njegovu obitelj koja će dolaziti i odlaziti kako kome bude odgovaralo, a što se njega tiče, kaže, uvijek će svi biti dobro došli.
Sredinom siječnja u medijima je procurila informacija da je u općini Drače na poluotoku Pelješcu prvo počeo graditi kuću, a tek onda tražio građevinsku dozvolu.
No ubrzo ju je dobio.
U vlasničkom listu navodi se da je ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren još 16. kolovoza 2022. godine, a dokumenti za uknjiženje primljeni su 23. siječnja 2023. godine.
