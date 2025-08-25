Halid Bešlić nije dobro: Otkazao je jedan koncert i u Hrvatskoj...

Halid Bešlić (71) se suočava s ozbiljnim zdravstvenim problemima, zbog kojih su otkazani neki od njegovih predstojećih koncerata, uključujući onaj u Gradačcu. Organizatori su potvrdili da ni planirani nastup u Ludbregu, zakazan za 5. rujna, neće biti održan. "Našem Halidu želimo brz i potpuni oporavak, da nas i dalje uveseljava svojim nezaboravnim hitovima. No, zabava u Ludbregu se nastavlja! Spremili smo pravi spektakl uz Željka Samardžića i Ljubavnike", poručili su organizatori. Bešlić bi trebao imati i koncert u Splitu, i to 13. rujna.

Podsjetimo, Halid je trebao nastupiti u Gradačcu 27. kolovoza, no koncert je otkazan zbog zdravstvenih problema. Turistička zajednica Grada Gradačca obavijestila je sugrađane da će koncert biti odgođen iz zdravstvenih razloga.

Prema informacijama bosansko-hercegovačkog portala Dnevne vijesti, Halid je prije nekoliko dana hitno primljen u Klinički centar Sveučilišta u Sarajevu, gdje se liječi od zdravstvenih problema koji ga muče već neko vrijeme. Zbog tih poteškoća, bio je prisiljen otkazati nekoliko nastupa.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Menadžment pjevača nije otkrio detalje njegovog stanja, ali prema neslužbenim informacijama, Bešlić se nalazi na odjelu nefrologije, što ukazuje na probleme s bubrezima. Nefrologija se bavi liječenjem bolesti bubrega i mokraćnog sustava, uključujući akutno i kronično zatajenje bubrega, bubrežne kamence, komplikacije dijabetesa i hipertenzije, kao i pacijente na dijalizi ili nakon transplantacije.

Halid Bešlić nije prvi put suočen s ozbiljnim zdravstvenim izazovima. Prije nekoliko godina, preventivni pregled u Banjoj Luci otkrio je ozbiljno suženje glavne krvne žile na vratu, što je moglo izazvati moždani udar. Zahvaljujući brzom reagiranju doktora Vlade Đajića, Bešlić je tada spašen. Također, 2009. godine je doživio tešku prometnu nesreću u kojoj je izgubio oko, a zadobio je i ozljede pluća. Zbog nesreće, bio je prisiljen na operaciju, a posljednjih godina bori se i s dijabetesom, što dodatno komplicira njegovo zdravlje.

Ovi zdravstveni problemi nastaju ususret Halidovom velikom koncertu u Splitu, gdje bi nakon 15 godina pauze trebao nastupiti u klubu Porat. Prije svega mjesec dana pohvalio nam se kako uživa u novoj kući na Pelješcu.

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

- Sve je baš onako kako sam očekivao. Ne bih ni ulazio u sve to da sam znao da će biti drugačije. Ali sve se isplatilo, kuća je gotova, sad napokon uživam, rekao nam je sredinom srpnja legendarni pjevač, misleći na svoju novu kuću na Pelješcu, koja je sad njegova oaza mira i sreće. U mirnom okruženju, suncem okupana i s pogledom na more, poručio je da će biti utočište za cijelu njegovu obitelj koja će dolaziti i odlaziti kako kome bude odgovaralo, a što se njega tiče, kaže, uvijek će svi biti dobro došli.

- Ja ću tu provoditi veći dio godine, proljeće, ljeto i možda jesen. Jako mi je ugodno tu i sretan sam što je sve napokon gotovo i da se mogu opustiti - rekao je Halid.