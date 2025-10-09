Obavijesti

Komentari
Volio je surađivati

Halid je snimio 21 duet, a među njima su i tri naše zvijezde: 'Još kao curica sam sanjala o tome'

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 2 min
Foto: screenshoot

Danijela Martinović, Indira i Vuco su među sretnicima koji su snimili duet s Halidom. Priznali su da su im ti dueti među najdražim pjesmama

Koliko su ljudi voljeli Halida govori i činjenica da su se odlučili samoinicijativno okupiti kako bi pjevali njegove pjesme. Jučer su se u njegovu čast okupili ispred sarajevskog Doma mladih. Ideja je to bila bosanskohercegovačke scenografkinje Adise Vatreš Selimović, a poziv se vrlo brzo proširio društvenim mrežama. I novinarka Senka Kurt na svom je Facebook profilu u objavi pozvala sve obožavatelje poznatog pjevača da mu tom prilikom odaju počast: 'Da plačemo i pjevamo. Dođite, ponesite gitare, razglase... bubnjeve, što imate. Ponesite ljubav za Halida'.

Bio je obožavan u cijeloj regiji. Surađivao je s kim god je stigao. Uvijek je bio za pjesmu, za druženje. Snimio je ukupno 21 duet, a među njima su i tri dueta s hrvatskim zvijezdama - Danijelom Martinović, Indirom Vladić i Vucom.

Zarobljenik uspomena

Kralj sevdaha Halid Bešlić i pjevačica Danijela Martinović duet su snimili još 2010. godine. Pjesma se zove 'Zarobljenik uspomena'. Tekst potpisuje Fahrudin Pecikoza, aranžman Enes Tvrtković, a za glazbu je zaslužan Petar Grašo.

- Svaki put kad radim neku novu pjesmu, silno sam uzbuđena i vjerujem da je to najbolje što sam radila do sad. A za ovu pjesmu sam sigurna da je jedna od najboljih u mojoj karijeri - je tada Danijela. Dodala je i da joj je želja bila snimiti duet s Halidom još od kad je bila curica. Halid je pak, tada pričao, da se kad su ga pozvali da snimi duet s Danijelom, nadao da pjesma neće biti lošija od Danijelinog dueta s Kemalom Montenom.

- Ako nije bolja, na istom je nivou. Siguran sam da imamo pravi hit - krekao je onda Halid.

Iskra

S Indirom je snimao 2021. godine. Stihove je uz Indiru napisao Mario Mihaljević dok je pjesmu uglazbio Branimir Mihaljević. Indira je tako rekla da 'Iskra' priča priču o iskrenoj ljubavi koja se nikada ne ugasi.

- Ova pjesma mi puno znači, to je duet s mojim bratom po glazbi Halidom koji sam baš dugo priželjkivala. Reakcije su već sada fantastične, a vjerujem da će 'Iskra' zaiskriti u cijeloj regiji! - rekla je tad Indira. Pjesma Iskra je nastala tako što je Halid svoj dio snimio u Sarajevu, a Indira u Zagrebu. Kada je to bilo gotovo, sastali su se u studiju i završili snimanje.

Dragi bože

Prije dvije godine Halid je i s Vucom snimio duet. Udružili su snage i snimili duet pod nazivom - 'Dragi Bože'.

- Naša suradnja je pun pogodak. Pjesma je zanimljiva jer je spoj hard rocka i sevdaha. Uvijek sam govorio da su to vrlo srodni stilovi, mislim da će pjesmu uz našu izvedbu, moju i Halidovu, ljudi sa zadovoljstvom slušati, ona je ujedno i najava mog albuma - bio nam je otkrio Vuco.

