Emir Hadžihafizbegović objavio fotku Halida i njegove supruge Sejde: 'Teško mi je, brate moj...'

Piše Sara Študir,
Foto: Armin Durgut/PIXSELL/Ivica Galovic/PIXSELL

Glumac Emir Hadžihafizbegović na emotivan je način odao počast preminulom Halidu Bešliću. Objavio je i fotografiju pjevača i njegove supruge Sejde

Glumac Emir Hadžihafizbegović u emotivnoj se objavi na svom Facebook profilu oprostio od prijatelja Halida Bešlića uz dirljivu fotografiju. Fotografija preminulog pjevača i njegove supruge Sejde nastala je, naveo je, prije svega tri mjeseca, kada su bili u posjeti u Mostaru.

U objavi je istaknuo koliko je poznati pjevač obilježio glazbenu scenu napisavši kako će nove bosanskohercegovačke generacije u budućnosti vrijeme dijeliti na 'ono do Halida Bešlića i ono poslije njega'.

'Teško mi je brate moj, jedva se dogovorih sa srcem, da nešto progovori. Samo bi šutilo!', priznao je Hadžihafizbegović citiravši stihove poznate Halidove pjesme: 'Sve isto je ko nekada, sve isto je, ali ništa isto nije'.

Simbolično ističući kako nas sve očekuje ovakav '7. listopada 2025.', glumac je objavu završio riječima: 'Bože, jedini, veliki, svemoćni. Ti koji život daješ i uzimaš, primi našeg Halida u svoje okrilje! 'Rajske ptice nek polete' Dženetom, vječno hodio ljepoto naša!'

Halid Bešlić, koji je jučer preminuo u 72. godini života nakon što je bio hospitaliziran zbog bolesti, bio je u dugogodišnjem braku sa suprugom Sejdom. Smatrao ju je najvećom potporom u svom životu i karijeri, a svega nekoliko tjedana prije smrti posvetio joj je i novu pjesmu. Bračni par zajedno ima jednog sina, Dinu, koji je sa suprugom Mahirom 2014. godine dobio blizance Lamiju i Belmina Kana. Nakon njihova rođenja, pjevač je odlučio usporiti svoju karijeru i posvetiti se obitelji i unucima ističući kako je vrijeme provedeno s njima 'najiskrenija sreća i pravo bogatstvo života'.

Foto: Armin Durgut/Pixsell

