Halle Berry (60) progovorila o starenju: 'Mogu to prihvatiti...'

Halle Berry je na panelu u Los Angelesu govorila o starenju, menopauzi i ženskom zdravlju te je poručila kako prihvaća promjene na svom licu i tijelu kao prirodan dio života te da se uči voljeti u novom izdanju.

Tijekom panela pod nazivom 'On Her Own Terms', moderatorica je glumici postavila niz kratkih pitanja, a jedan od zadataka bio je da dovrši rečenicu o tome što s godinama najviše prihvaća, prenosi People.

- Svoje novo lice i tijelo. Mijenjaju se. Svaki dan se pogledam u ogledalo i vidim nešto čega prošli tjedan nije bilo. Ali ponosna sam što učim to prihvatiti, umjesto da se pretvorim u čudovište korištenjem svih zahvata koji su nam danas dostupni - rekla je glumica.

Foto: Instagram

- Mogu prihvatiti starenje kao prirodan dio života. Svjesna sam da sam puno više od ovog tijela i lica u kojem se krećem - nadodala je Berry ohrabrujući velik broj žena diljem svijeta.

Glumica je nedavno za magazin People govorila i o utjecaju svog stila na druge glumice, a kao primjer uzela je nedavni modni odabir glumice Zendaye, koja se inspirirala izgledom Halle Berry s premijere filma "Die Another Day" iz 2002. godine. Naime, Zendaya se na nedavnoj dodjeli nagrada Emmy pojavila u Pradinoj haljini prekrivenoj srebrnim šljokicama. Nosila je i kratku 'pixie' frizuru, sličnu onoj po kojoj je Berry početkom 2000-ih bila poznata.

- Čujemo se i moram reći da je ona najdraža osoba na svijetu. Prava je slatkica. Voljela bih jednog dana raditi s njom. Nadam se da hoćemo, a zasad sam joj samo velika podrška - rekla je Berry o Zendayi.