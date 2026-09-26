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SLAVNA GLUMICA

Halle Berry (60) progovorila o starenju: 'Mogu to prihvatiti...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Halle Berry (60) progovorila o starenju: 'Mogu to prihvatiti...'
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Halle Berry otvoreno dijeli svoja iskustva o starenju i prihvaćanju promjena na svom tijelu, ističući važnost ljubavi prema sebi

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Halle Berry je na panelu u Los Angelesu govorila o starenju, menopauzi i ženskom zdravlju te je poručila kako prihvaća promjene na svom licu i tijelu kao prirodan dio života te da se uči voljeti u novom izdanju.

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Tijekom panela pod nazivom 'On Her Own Terms', moderatorica je glumici postavila niz kratkih pitanja, a jedan od zadataka bio je da dovrši rečenicu o tome što s godinama najviše prihvaća, prenosi People.

- Svoje novo lice i tijelo. Mijenjaju se. Svaki dan se pogledam u ogledalo i vidim nešto čega prošli tjedan nije bilo. Ali ponosna sam što učim to prihvatiti, umjesto da se pretvorim u čudovište korištenjem svih zahvata koji su nam danas dostupni - rekla je glumica.

BEZVREMENSKA LJEPOTICA FOTO Nema šanse da ona slavi 60. rođendan! Halle Berry u tangicama prkosi godinama
FOTO Nema šanse da ona slavi 60. rođendan! Halle Berry u tangicama prkosi godinama
Foto: Instagram

- Mogu prihvatiti starenje kao prirodan dio života. Svjesna sam da sam puno više od ovog tijela i lica u kojem se krećem - nadodala je Berry ohrabrujući velik broj žena diljem svijeta.

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Glumica je nedavno za magazin People govorila i o utjecaju svog stila na druge glumice, a kao primjer uzela je nedavni modni odabir glumice Zendaye, koja se inspirirala izgledom Halle Berry s premijere filma "Die Another Day" iz 2002. godine. Naime, Zendaya se na nedavnoj dodjeli nagrada Emmy pojavila u Pradinoj haljini prekrivenoj srebrnim šljokicama. Nosila je i kratku 'pixie' frizuru, sličnu onoj po kojoj je Berry početkom 2000-ih bila poznata. 

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FOTO Ma tko bi joj dao 60? Halle Berry u prozirnoj čipki pokazala svoju vitku figuru

- Čujemo se i moram reći da je ona najdraža osoba na svijetu. Prava je slatkica. Voljela bih jednog dana raditi s njom. Nadam se da hoćemo, a zasad sam joj samo velika podrška - rekla je Berry o Zendayi.

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