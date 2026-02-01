Obavijesti

ISKRENO O ODNOSNIMA

Halle Berry o svom dečku: Prije njega bila sam u celibatu četiri godine, to mi je stvarno trebalo

Foto: Jack Taylor

Nisam se seksala četiri godine. Morala sam stvarno sjesti sama sa sobom, biti sama, rasti, razmišljati i shvatiti vlastitu vrijednost, ispričala je glumica

Glumica Halle Berry (59) otvoreno je progovorila o razdoblju života koje je uslijedilo nakon njezina posljednjeg razvoda 2016. godine. Ona priznaje da je svjesno odlučila stati, povući se iz muško-ženskih odnosa i posvetiti sebi.

- Nisam se seksala četiri godine. Morala sam stvarno sjesti sama sa sobom, biti sama, rasti, razmišljati i shvatiti vlastitu vrijednost - izjavila je.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

Dodala je kako je tada donijela važnu odluku - ako se prava osoba ne pojavi, bit će sama - i to joj je bilo potpuno u redu.

Tijekom tog razdoblja naučila je cijeniti sebe i vlastite granice.

Foto: Instagram

- Morala sam proći kroz vatru i 'izgorjeti' da bih došla do točke u kojoj mogu uistinu cijeniti pravu osobu - rekla je.

Prava osoba pojavila se 2020. godine, kada je tijekom pandemije upoznala glazbenika Van Hunta (55). Njihov odnos započeo je porukama, a prvih šest mjeseci nisu se ni upoznali uživo. Kada su se napokon sreli, povezanost je bila trenutačna.

Foto: Instagram screenshot

Berry je kasnije otkrila da ju je Van već zaprosio, no priznaje da s brakom više ne žuri.

Foto: Instagram

- Bila sam udana tri puta. Ne osjećamo potrebu da se vjenčamo kako bismo potvrdili svoju ljubav - objasnila je. Ipak, dodala je kako osjeća da je upravo Van osoba s kojom je trebala biti od početka.

- Ako se vjenčamo, to neće biti zato što moramo, nego zato što to želimo - zaključila je.

