SASVIM ISKRENO

Halle Berry otkrila detalje iz spavaće sobe: 'To više ne radim'

Halle Berry otkrila detalje iz spavaće sobe: 'To više ne radim'
Slavna glumica bez zadrške je govorila o seksualnom životu, ravnopravnosti u vezi i iskustvima koja su je naučila da vlastite potrebe više ne stavlja u drugi plan, dok uživa u vezi sa zaručnikom

Halle Berry (59) ponovno je privukla pozornost javnosti otvorenim razgovorom o intimnim temama. U strastvenoj vezi s glazbenikom Van Huntom, s kojim je od 2020. godine, glumica je odlučila povući jasnu crtu u spavaćoj sobi – i više ne glumiti orgazam.

Gostujući u podcastu Sex With Emily, Berry je priznala da je s tom praksom zauvijek završila.

"To više ne radim. Došle smo do točke u kojoj smo glumile orgazam kako bi se on osjećao dobro. A što time zapravo postižemo? Stavljamo njegove potrebe ispred svojih", rekla je glumica.

Dodala je da danas ima posve drukčiji stav prema intimnosti i ravnoteži u vezi.

"Sada kažem: ‘Ne, ja sam na prvom mjestu, kao što i ti sebe stavljaš na prvo mjesto.’ Oboje zaslužujemo da ovo bude obostrano ugodno iskustvo, da se možemo okrenuti na drugu stranu i zaspati jer se osjećamo dobro, a ne da jedna osoba hrče, a druga gleda u strop i pita se: ‘Koji je ovo vrag bio?’“, poručila je.

Ovo nije prvi put da Berry javno govori o osjetljivim temama. Ranije je s partnerom prošla kroz stresno razdoblje zbog sumnje na spolno prenosivu bolest, nakon što je tijekom odnosa osjetila jake bolove. O tom iskustvu govorila je na summitu „Dan nerazumnog razgovora“ 2024. godine.

„Osjećala sam se kao da imam žilete u vagini. Otrčala sam ginekologu i rekla: ‘O, moj Bože, što se događa?’ Bilo je užasno. Liječnik mi je rekao: ‘Imate najgori slučaj herpesa koji sam ikad vidio.’ Rekla sam: ‘Herpes? Ja nemam herpes!’“, ispričala je.

Naknadni testovi pokazali su da ni Berry ni Hunt nemaju herpes, a uzrok bolnih simptoma bila je perimenopauza – razdoblje koje prethodi menopauzi i pogađa velik broj žena.

