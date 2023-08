Halle Berry podijelila fotku u prirodnom izdanju: 'Moj partner me najviše voli ovakvu vidjeti'

Američka glumica Halle Berry (56) u novoj objavi na društvenim mrežama pokazala je kako izgleda u klasičnom izdanju s raspuštenom kosom, a ubrzo je dobila samo riječi pohvale ispod fotografije.

- Nedjeljno serviranje... Moj muškarac voli ovo. Proslijedite sve pritužbe njemu - napisala je.

Nekadašnja Bond djevojka sjela je na nedjeljno jutro van u crvenoj kariranoj pidžami bez trunke šminke i uživala u zrakama sunca. Brojni pratitelji su u komentarima bili oduševljeni njenom prirodnom kosom.

Foto: Instagram/Halle Berry

- Prirodna afroamerička žena je svjetlo i snaga. Ti utjelovljuješ oboje - istaknuo je jedan pratitelj.

- Izgledala bi sjajno i da odjeneš vreću za smeće - napisao je drugi korisnik, a mnogi su pisali da bi takvu frizuru trebala uvijek imati.

Svestrana glumica često je mijenjala izgled, pa je, ovisno o ulogama, imala kratku kosu, zatim obrijanu glavu, a onda je kosu obojila i u ljubičasto.

Foto: Instagram

Muškarac za kojeg je rekla da mu mogu proslijediti pritužbe je višestruko nagrađivani glazbenik Van Hunt s kojim je u vezi od 2020., a ne taji da je on 'ljubav njenog života'.

Prije toga je od 1993. do 1997. bila u braku s igračem bejzbola Davidom Justiceom, a od 2001. do 2005. je bila u braku s pjevačem Ericom Benétom. Pet godina je bila u vezi i s Gabrielom Aubryjem, a od 2013. do 2016. je bila u braku s Olivierom Martinezom.