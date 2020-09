Majka dvoje djece sada je isklesanija nego ikad nakon vi\u0161emjese\u010dnih priprema za novi film mje\u0161ovitih borila\u010dkih vje\u0161tina 'Bruised', u kojem glumi biv\u0161u borkinju \u200b\u200bkoja\u00a0se bori za skrbni\u0161tvo\u00a0nad djetetom i o\u017eivljava svoju karijeru. Premijera filma bila je sredinom rujna.

Halle Berry udavala se tri puta, nema sreće s dečkima, a izgleda savršeno u 55. godini: Bomba si

<p>Glumica <strong>Halle Berry </strong>poznata je po tome da obožava naporno trenirati kako bi i dalje imala savršenu liniju. To joj očito ide od ruke jer komplimente pršte sa svih strana iako ima 54 godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Halle Berry vježba </strong></p><p>Motivacija je ključna za postizanje ciljeva kod vježbanja, a njeni istaknuti mišići savršen su primjer za to. Glumica je pokazala svoju zavidnu figuru u kupaćem kostimu ovo ljeto kada je napunila 54 godine i svoj poseban dan proslavila sa zagonetnim prijateljem u Vegasu.</p><p>Majka dvoje djece sada je isklesanija nego ikad nakon višemjesečnih priprema za novi film mješovitih borilačkih vještina 'Bruised', u kojem glumi bivšu borkinju ​​koja se bori za skrbništvo nad djetetom i oživljava svoju karijeru. Premijera filma bila je sredinom rujna.</p><p>Iako izgleda fantastično, Halle u ljubavi baš i nije imala sreće. Udavala se tri puta, ali nije dobila onaj moment 'živjeli su sretno do kraja života'. Od 1993. do 1997. bila je u braku s <strong>Davidom Justiceom</strong> (54), zatim je četiri godine nakon rekla sudbonosno 'da' kantautoru <strong>Ericu Benetu</strong> (49) i u rujnu 2005. su otkrili da su se razišli.</p><p>Zatim je Halle bila pet godina u vezi s manekenom <strong>Gabrielom Aubryjem</strong> (44) i s njim je dobila kćer <strong>Nahlu Arielu </strong>(12). Treći put se obvezala glumcu <strong>Olivieru Martinezu</strong> (54) 2013., a iste godine je rodila i sina Macea Roberta (6). Ljubav je pukla dvije godine nakon i par je 2105. pokrenuo razvod. Krajem kolovoza glumica je odlučila kako će u tom procesu zastupati samu sebe.</p><p>- Nitko joj nije dorastao, zato svaka veza i pukne. Treba znati živjeti s takvom ženom, ne može to svatko - govorili su njeni pratitelji na društvenim mrežama. </p><p>I dok neki preko noći žele dobiti trbušnjake ili izgubiti višak kilograma, Halle odavno zna da ne postoji magični štapić koji će ti riješiti te probleme. Njezin isklesani trbuh rezultat je stroge prehrane i vježbanja dugi niz godina.</p><p>- Ne postoji prečac, samo naporan rad i predanost. Jako je bitno što jedete, ali i dosljednost - istaknula je svojedobno. </p><p> </p><p> </p>