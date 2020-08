Hamedu Bangouri otrovali psa: Tuga i praznina. Uhvatim li ga...

Ono što znam je da ako ikada uhvatim bilo koga da ostavlja otrove s namjerom da otruje životinje, obećavam ti da tvoj odlazak neće biti uzaludan, napisao je Hamed. Kujica Susu bila je dio obitelji pet godina

<p>Nekadašnji televizijski voditelj i urednik <strong>Hamed Bangoura</strong> (53) na društvenim mrežama objavio je kako mu je netko otrovao psa i on je uginuo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Utrke pasa</strong></p><p>- Pitala je tatu jedna djevojčica koja te poznavala: 'Zašto ljudi uopće proizvode otrove za životinje?' Odgovoriti nije znao niti tata, a odgovor ne znam ni ja. Ono što znam je da ako ikada uhvatim bilo koga da ostavlja otrove s namjerom da otruje životinje, obećavam ti da tvoj odlazak neće biti uzaludan. Ne znam tko je kriv za to što se dogodilo? Zašto se uopće to moralo dogoditi i pretvoriti ovo ljeto u noćnu moru? - započeo je Hamed emotivnu objavu. </p><p>Kujica Susu bila je dio njegove obitelji pet godina. </p><p>- Kako te sudbina donijela u naše živote, tako nam te i uzela. To što si ti učinila u tih pet godina za nas kao obitelj, nikada niti jedan čovjek nije učinio. Nije niti neće, jer neki ljudi su izgubili dušu. Nadam se da postoji raj i za pse. Ti si zaslužila da sada tamo trčiš i budeš i dalje naš pas koji je volio trčati. A nama, nama ostaje samo da se sjećamo koliko sreće, ljubavi i mira si donijela u naše živote - rekao je Hamed pa se zahvalio kujici za svaku provedenu sekundu s njima.</p><p>- Svi te volimo, sjećamo se i čuvamo samo lijepe dane i zgode provedene s tobom. Oprosti, ali nisam mogao ranije ni slova napisati. Tuga je, kao i praznina koju si ostavila iza sebe, jednostavno prevelika - govori Bangoura. </p><p>Inače, u blizini Hamedove modne agencije 'Midikenn', u Švarcovoj ulici u Zagrebu, nepoznata osoba stalno baca u pseći park otrov ili zakamuflirane čavle u mesu. </p><p> </p>