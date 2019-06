Hana: 'Goran je moja bolna točka. Ne dam na našu ljubav'

Lagano mi je malo pukao film od tračeva da Goran i ja nismo skupa i sad je vrijeme da vam kažem istinu jesmo li Goran i ja skupa ili ne, počela je Hana Rodić (21) svoj novi videozapis na svom YouTube kanalu.

Foto: YouTube

Svojim fanovima objasnila je kako je posljednjih mjeseci slušala i čitala svašta o svom partneru Goranu Jurenecu (39) i njoj, no da su njoj sve te priče smiješne.

- Pogotovo ono: 'Goran nije s Hanom, Goran je otišao s kamermanom'. Ljudi, hajdemo ovako. To što sam ja YouTuberica to ne znači da me to čini kamermanom hajdemo smiriti malo tenzije - rekla je Zagrepčanka koja je odlučila stati na kraj glasinama da Goran i ona nisu zajedno.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Goran i ja smo našu ljubavnu priču počeli u emisiji Gospodin Savršeni. Mi smo se nakon showa počeli viđat i tu nije bilo nikakvih drugih cura, samo je sa mnom bio u vezi i hajdemo tu stat i na kraj tim glasija jer nije bio s nikim nego samo sa mnom. Od kad je show završio Goran je bio u vezi samo sa mnom i s nikim više - odlučno je rekla Hana.

Objasnila je kako se trudila ne opterećivat tim komentarima, no kaže da joj nije uspjelo.

- Kad svako malo slušaš te neke glupe priče: Vi niste zajedno, Goran je gay. Gledajte, Goran nije gay to vam se kod nas zove gastarbajter. Inače u Njemačkoj je normalno da se muškarac sređuje, ali na Balkanu to još očito nije okej. Ali nemojmo svrstavati nekog u nešto u što se on ne kategorizira - kaže Rodić.

Smatra i kako ne bi zbog popularnosti ili marketinga bila s nekim kog ne voli jer, kako kaže, to ne bi bila ona.

Foto: Instagram

- Ne vidim razlog da glumim nešto iz nekih dogovora ili priče da se nas plaća. Ljudi, tko bi nas plaćao da budemo skupa? Pa to vjerojatno nema nigdje - zapitala se Hana.

Iskreno je rekla da je sretna s Goranom i da ga voli i da ne bi ništa mijenjala što se tiče njihova odnosa.

Foto: Instagram

- Imamo vezu punu poštovanja, lojalnosti jedno prema drugom, mislim da je to nešto najbitnije za vezu - smatra.

Imala sam potrebu reći ovo svim svojim hejterima da mogu misliti što oni žele - kaže Hana i dodaje kako je Goran jedina moja bolna točka.

- Ne dam na našu vezu, to je jedino di sam ja osjetljiva - objašnjava.

