Hana Huljić Grašo ne odustaje od ljeta: Fotografijama u badiću priziva sunce i veće temperature

Hana Huljić Grašo, glazbenica i supruga pjevača Petra Graše, na svom je Instagram profilu podijelila galeriju fotografija koje prikazuju savršene trenutke uz more.

Na nekoliko njih Hana pozira u elegantnom bijelom kupaćem kostimu, smijući se i opušteno uživajući u prirodi koja je okružuje, a pokazala je i vitku liniju. Njena spontanost i prirodna ljepota došle su do izražaja, a posebnu je pažnju privukla fotografija njene i Grašine kćeri Albe koja veselo trči šljunčanom plažom u suton.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari su se nizali munjevitom brzinom, a pohvale su stizale sa svih strana. "Prekrasna žena!", "You look amazing" i "Krasna", samo su neke od poruka kojima su je obasuli obožavatelji, hvaleći njen izgled i idilične prizore koje je podijelila.

U komentarima su se javile i njene poznate prijateljice, poput Domenice, Andree Andrassy te Viktorije Rađe, ostavljajući srca i komplimente na račun izgleda.