Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA OBJAVA

Hana Huljić Grašo ne odustaje od ljeta: Fotografijama u badiću priziva sunce i veće temperature

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Hana Huljić Grašo ne odustaje od ljeta: Fotografijama u badiću priziva sunce i veće temperature
Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Na nekoliko fotografija Hana pozira u elegantnom bijelom kupaćem kostimu s ružicama koji otkriva njenu vitku liniju dok se zadovoljno i spokojno smiješi gledajući u daljinu

Hana Huljić Grašo, glazbenica i supruga pjevača Petra Graše, na svom je Instagram profilu podijelila galeriju fotografija koje prikazuju savršene trenutke uz more.

Na nekoliko njih Hana pozira u elegantnom bijelom kupaćem kostimu, smijući se i opušteno uživajući u prirodi koja je okružuje, a pokazala je i vitku liniju. Njena spontanost i prirodna ljepota došle su do izražaja, a posebnu je pažnju privukla fotografija njene i Grašine kćeri Albe koja veselo trči šljunčanom plažom u suton.

MAJKA DVOJE DJECE Hana Huljić Grašo otvoreno o porodu: 'Nisam htjela na carski rez, ali to je bilo neizbježno...'
Hana Huljić Grašo otvoreno o porodu: 'Nisam htjela na carski rez, ali to je bilo neizbježno...'

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari su se nizali munjevitom brzinom, a pohvale su stizale sa svih strana. "Prekrasna žena!", "You look amazing" i "Krasna", samo su neke od poruka kojima su je obasuli obožavatelji, hvaleći njen izgled i idilične prizore koje je podijelila.

U komentarima su se javile i njene poznate prijateljice, poput Domenice, Andree Andrassy te Viktorije Rađe, ostavljajući srca i komplimente na račun izgleda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se nje? Renata Šapina nas je zabavljala u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda
PROMIJENILA SE

Sjećate se nje? Renata Šapina nas je zabavljala u 'Ljubav je na selu', a evo kako danas izgleda

Brođanka se u showu 'Ljubav je na selu' okušala dvaput. Tamo je otkrila kako ne radi i da uživa u tome, a nakon showa počela se baviti sadržajem na društvenim mrežama
FOTO Nije za one slabog srca: Heidi Klum gotovo potpuno gola stigla na modnu reviju u Parizu
IMA GAĆICE!

FOTO Nije za one slabog srca: Heidi Klum gotovo potpuno gola stigla na modnu reviju u Parizu

Supermodel i glumica Heidi Klum došla je s kćeri Leni na reviju Vetements proljeće/ljeto 2026. na Tjedan mode u Parizu, a svi su ostali zatečeni njezinim modnim odabirom. Heidi je, naime, obukla samo čipkaste gaćice te potpuno prozirnu mrežastu haljinu. Ipak, možda najviše pažnje privukli su njeni (metalni?) zubi....
FOTO Ljubio je Blanku, a zaručio gimnastičarku. Ovako je Nikola Karabatić gradio ljubavnu priču
NAŠAO JE SREĆU

FOTO Ljubio je Blanku, a zaručio gimnastičarku. Ovako je Nikola Karabatić gradio ljubavnu priču

Bivši rukometaš i gimnastičarka na društvenim su mrežama podijelili fotografije sa zaruka, a obožavatelji su ih zasuli čestitkama i lijepim željama. Prije ove ljubavne priče, on je bio u nekoliko veza koje su punile medijske stupce

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025