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Hana Huljić otkrila kako ona i suprug Petar Grašo održavaju romantiku unatoč obavezama

Piše 24sata,
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Hana Huljić otkrila kako ona i suprug Petar Grašo održavaju romantiku unatoč obavezama
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Foto: Milan Maricic

Ispričala je kako su u kućnim obavezama podjednaki, ali i kod brige oko djece. Također, istaknula je koliko joj je važno da uspiju pronaći vrijeme samo za sebe

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Hana Huljić Grašo (35) bila je na jednom splitskom druženju, bez supruga Petra Graše. On je, ispričala je tada za IN Magazin Nove TV, kod kuće ostao s njihovom djecom - Albom (4) i Tonijem (1).

Split: Hana Huljić-Grašo pratila je nastup supruga Petra na Rivi
Split: Hana Huljić-Grašo pratila je nastup supruga Petra na Rivi | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Mi smo tu stvarno podjednaki, kad je on tu, baš podjednako kućni poslovi, podjednako djeca. Upala sam u baš dobru situaciju što se tiče roditeljstva, imam baš veliku potporu i od tate, nije da je samo mama u pitanju - rekla je Hana Huljić.

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Otkrila je da, iako obaveza oko djece ima, nastoje uvijek pronaći vremena za sebe.

Zagreb: Hana Huljić i Petar Grašo nastupili na humanitarnoj zakladi Vatreno srce
Zagreb: Hana Huljić i Petar Grašo nastupili na humanitarnoj zakladi Vatreno srce | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

- Uvijek volimo održavati tu neku našu malu romantiku i naša mala kratka putovanja od dan-dva, tako da zapravo i tijekom tjedna i tijekom mjeseca nije lako da si konstantno premoren i da nemaš vremena jedno za drugo nego uvijek nađemo vrijeme jedno za drugo, jer onda i život nekako lakše teče i svi ti teški poslovi lakše funkcioniraju - ispričala je glazbenica.

Otkrila je kako je snimila ovih dana i novu pjesmu koju će predstaviti na jesen. Na komentare da je u posljednje vrijeme smršavjela, kaže: 'Kad mi je život na vagi što da radim, ne mogu nadomjestiti kalorija koliko ih izgubim trčeći za njima'.

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