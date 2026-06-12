Hana Huljić otkrila kako ona i suprug Petar Grašo održavaju romantiku unatoč obavezama

Hana Huljić Grašo (35) bila je na jednom splitskom druženju, bez supruga Petra Graše. On je, ispričala je tada za IN Magazin Nove TV, kod kuće ostao s njihovom djecom - Albom (4) i Tonijem (1).

Split: Hana Huljić-Grašo pratila je nastup supruga Petra na Rivi | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Mi smo tu stvarno podjednaki, kad je on tu, baš podjednako kućni poslovi, podjednako djeca. Upala sam u baš dobru situaciju što se tiče roditeljstva, imam baš veliku potporu i od tate, nije da je samo mama u pitanju - rekla je Hana Huljić.

Otkrila je da, iako obaveza oko djece ima, nastoje uvijek pronaći vremena za sebe.

Zagreb: Hana Huljić i Petar Grašo nastupili na humanitarnoj zakladi Vatreno srce | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

- Uvijek volimo održavati tu neku našu malu romantiku i naša mala kratka putovanja od dan-dva, tako da zapravo i tijekom tjedna i tijekom mjeseca nije lako da si konstantno premoren i da nemaš vremena jedno za drugo nego uvijek nađemo vrijeme jedno za drugo, jer onda i život nekako lakše teče i svi ti teški poslovi lakše funkcioniraju - ispričala je glazbenica.

Otkrila je kako je snimila ovih dana i novu pjesmu koju će predstaviti na jesen. Na komentare da je u posljednje vrijeme smršavjela, kaže: 'Kad mi je život na vagi što da radim, ne mogu nadomjestiti kalorija koliko ih izgubim trčeći za njima'.