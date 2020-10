Hana je radijska voditeljica, a na svom poslu ugostila je trenera Mlinari\u0107a i ispitivala ga sve \u0161to ju je zanimalo.

- Zabave, smijeha i dobre vibracije nije nedostajalo, a ovaj put zamijenili smo uloge - do\u0161ao mi je na posao i ja sam ga u\u017eivo u eteru 're\u0161etala' s pitanjima, no njemu to nije ni upola te\u0161ko palo koliko je meni nekad bilo te\u0161ko dr\u017eati plank- istaknula je.\u00a0

Hana je u godinu dana skinula vi\u0161e od 60 kila.\u00a0Na televiziji se\u00a0pojavila sa\u00a0138 kilograma, kao jedva punoljetna srednjo\u0161kolka,\u00a0a do finalne emisije uspjela je izgubiti solidnih 32 kilograma.

Iako se, kao i mnogi, nakon izlaska iz re\u017eima i snimanja vratila starim boljkama, uspjela je preokrenuti navike i vlastiti \u017eivot, a o preobrazbi prilikom koje je izgubila 65 kilograma je govorila javno, kako bi i drugima potencijalno pomogla.\u00a0

-\u00a0U razdoblju nakon '\u017divota na vagi' bilo mi je te\u0161ko jer sam kod ku\u0107e imala naravno i druge obveze, plus nadoknade za period koji sam provela u showu. Ali ako to zanemarimo, ovaj drugi val mr\u0161avljenja\u00a0bio mi je puno lak\u0161i jer sam i\u0161la svojim tempom. Ne gledam na to kao nikakvo mu\u010denje, nego na na\u010din kako \u0107u \u017eivjeti do kraja \u017eivota ako \u017eelim biti zdravija, pokretnija, zapravo najbolja varijanta same sebe. I stvarno je istinita krilatica\u00a0Marija Mlinari\u0107a\u00a0kako zdrav \u017eivot postaje navika - ispri\u010dala je\u00a0za\u00a0Slobodnu Dalmaciju.