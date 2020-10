A post shared by Hana Soka\u010d (@hanasokac) on Sep 29, 2020 at 6:07am PDT

Hana izgubila 65 kg, želi pomoći i drugima: 'Nosila sam muške trenirke, sad napokon uživam'

<p>Bila je najmlađa kandidatkinja prve sezone showa 'Život na vagi' prije tri godine, a mnogi su je upamtili. Na televiziji se <strong>Hana Sokač</strong> (21) pojavila sa 138 kilograma, kao jedva punoljetna srednjoškolka, a do finalne emisije uspjela je izgubiti solidnih 32 kilograma. Iako se, kao i mnogi, nakon izlaska iz režima i snimanja vratila starim boljkama, uspjela je preokrenuti navike i vlastiti život, a o preobrazbi prilikom koje je izgubila 65 kilograma je govorila javno, kako bi i drugima potencijalno pomogla. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- U razdoblju nakon 'Života na vagi' bilo mi je teško jer sam kod kuće imala naravno i druge obveze, plus nadoknade za period koji sam provela u showu. Ali ako to zanemarimo, ovaj drugi val mršavljenja bio mi je puno lakši jer sam išla svojim tempom. Ne gledam na to kao nikakvo mučenje, nego na način kako ću živjeti do kraja života ako želim biti zdravija, pokretnija, zapravo najbolja varijanta same sebe. I stvarno je istinita krilatica Marija Mlinarića kako zdrav život postaje navika - ispričala je djevojka za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/zivot/hana-iz-zivota-na-vagi-se-prepolovila-skinula-je-nevjerojatnih-65-kilograma-nisam-se-izgladnjivala-ali-izbacila-sam-jednu-opasnu-namirnicu-1049637">Slobodnu Dalmaciju</a>.</p><p>Rekla je i kako je s trenerom ostala u kontaktu i nakon showa te da joj to pomaže. Svojim novim režimom prehrane želi ohrabriti i druge, a napominje i neke zablude koje ljudi imaju kad kreću na dijetu. </p><p>- Ne treba ići na dijete i nikad se izgladnjivati. Ne treba si niti ograničavati hranu iz 'prošlog života' u potpunosti, omjer zdrave i nezdrave hrane treba biti 80%-20%. S vremenom ćete primijetiti da vam tijelo više niti ne traži nezdrave namirnice i šećere. Ja ne osjećam više ni energetske oscilacije, a šećer u krvi mi je stabilan. Iz svoje prehrane sam u potpunosti maknula rafinirane šećere i za njih mislim da su najveće zlo, a nalaze se gotovo u svemu. Stvarno bismo trebali uvijek čitati deklaracije kad kupujemo hranu da bismo znali što jedemo. Svi su fokusirani na fizičke transformacije, a zapravo treba vidjeti i što se sve događa u glavi. Mislim da se o mentalnom zdravlju nedovoljno razgovara. Meni samopouzdanje i dalje dolazi na valove, imam naravno još uvijek svoje nesigurnosti, ali sad je puno bolje - ispričala je Hana. </p><p>Danas je fokusirana na posao, obitelj i prijatelje, a kao voditeljica radi na lokalnoj radijskoj postaji. Važno joj je, kaže, što napokon može kupovati normalnu odjeću.</p><p>- Prije sam nosila samo trenirke i uvijek sam bila obučena u crno. U najdebljoj fazi sam nosila 6XL odjeću. Oblačila sam se na muškom odjelu i nisam marila. Sad kad odem u dućane ne samo da se ne brinem hoću li naći svoj broj, a sad volim poslovni look, košuljice, sakoe. Naučila sam da apsolutno nikad nije kasno za reprogramiranje samoga sebe - kaže Hana za kraj.</p>