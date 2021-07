Starleta Hana Rodić (23) zamijenila je lagodna poziranja i šminkanja autoškolom u kojoj se okušala u vožnji automobila za Exkluziv.

U kratkoj crnoj haljini samouvjereno je sjela za volan.

- Mislim da će mi ovo ići malo lošije nego zadnji puta kada sam one čunjeve zgazila. Još su me svi živi isprepadali za to bočno parkiranje, ne znam kako će to proći - rekla je na početku videa Hana.

Iako je naglasila da ima sve bolji osjećaj što se tiče vožnje, priznala je da joj nije lako.

- Nije mi lako, malo se gubim. Retrovizor, mjenjač, volan, treba to sve pohvatati - nesigurno će Hana.

Ipak, uspješno je odradila stražnje i bočno parkiranje, a i sam instruktor je bio zadovoljan vožnjom.