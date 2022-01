Novogodišnje jutro na Tajlandu za Gorana Jureneca (40) i Hanu Rodić (23) krenulo je poprilično opušteno. Dok je 'Gospodin savršeni' još ležao na krevetu i spavao Hana ga je potajno snimala. Kada se probudio, Hana je 'poklonila' obožavateljima golu Goranovu fotografiju koji pozira naslonjen na prozor.

- Ljubav moja - napisala je Hana uz opis fotografije. Zaljubljeni par, nakon što se prije nekoliko mjeseci pomirio, uživa na odmoru u Bangkoku.

Tamo je Goran drastično promijenio imidž, naime pobojao je kosu u plavo. Uz to otkrio je kako je dobio brojne poruke pratitelja, koji većinom imaju podijeljeno mišljenje.

- Mogu shvatiti da se nekome ova promjena ne sviđa, ali ne mogu shvatiti zašto neki ljudi imaju potrebu slati ružne komentare. Možete izraziti svoje mišljenje, ali na pristojan način ili ću vas naučiti lekciju i blokirati. Imajte poštovanja prema drugima - poručio je Goran.

Uz to, odgovarali su na pitanja pratitelja, gdje su i otkrili razlog zašto nisu bili aktivni na društvenim mrežama neko vrijeme.

- Odlučili smo se povući nakon cijele one drame i posvetiti se nama jer nam je sve to bilo jako stresno. Smatrali smo da je to jako dobro za nas kako bi učvrstili našu vezu - napisala je Hana.