Hana Rodić za 24sata o prekidu, operacijama i novom početku: 'Pravu mene tek ćete upoznati!'

12.000 eura? Odakle vam to? Možda ako bismo na to dodali još jednu nulu, rekla nam je Hana Rodić kad smo je pitali koliko je dosad potrošila na estetske zahvate. Javnost ju je upoznala 2018. u prvoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', nakon kojeg je započela vezu s Goranom Jurenecom. Prvi put prekinuli su 2021., potom se pomirili, a u srpnju 2025. Hana je potvrdila da je njihovoj ljubavi došao kraj. Nakon godina života u Njemačkoj vratila se u Hrvatsku. Operirala je nos i grudi, koristila filere i botoks, a nedavno je pokazala trbuh i struk nakon posljednje operacije.

Zašto ste se odlučili na operaciju struka? Je li vam nešto smetalo?

Iskreno, nije mi smetalo apsolutno ništa. To je više bila potreba zbog transfera masti u grudi. Ali, kako u planu imam tri velika projekta, jedan od njih zahtijeva savršenu liniju tijela. Mislim da nema potrebe za detaljnijim objašnjenjem jer je već i ovo dovoljno velik hint za ono što moj tim i ja pripremamo.

Je li oporavak bio teži nego nakon operacija nosa ili grudi?

Definitivno je bila jedna od najzahtjevnijih operacija. No, kada bolje razmislim, psihički mi je najgore bilo proći kroz tri operacije grudi zbog kancerogenih implantata koje sam nosila čak šest godina. Ja nisam jedna od onih koja će pričati okolo kako je operirala nos zbog devijacije i sličnih poteškoća. Jednostavno sam ga napravila kada sam to poželjela.

Foto: Instagram

Žalite li zbog nekog zahvata?

Za estetske operacije koje sam radila nikada nisam požalila. Više sam požalila zbog tetovaža koje sam do sada napravila. Nekako u ovim godinama smatram da su neke od njih bile nepromišljene i sada mi se više ne sviđaju.

Brojite li još koliko ste potrošili na zahvate?

Zahvate sam većinom radila kod najboljih kirurga, a znamo da najbolje i košta.

Jeste li prije 'Gospodina Savršenog' bili nezadovoljni sobom?

Ne bih rekla da sam tada bila nezadovoljna i da sam zbog toga radila operacije. Jednostavno su se standardi ljepote mijenjali kroz godine. Kako se bavim društvenim mrežama, pratitelji, klijenti i moj lifestyle na neki su način zahtijevali da pratim modu i sve ono što je u tom trenutku in.

Foto: Instagram

Primijetite li nakon jednog zahvata nešto novo što biste korigirali? Gdje su granice?

Danas su se čak i granice modernizirale, koliko znam, u Schengenu smo. Šalim se, hahahaha… Da se vratim na tetovaže, kada napravite jednu, rijetko tko će stati i ne napraviti više nijednu. Jednostavno sam postepeno krenula raditi ono što sam u tom trenutku željela i za što sam smatrala da će mi najbolje izgledati.

S Goranom ste bili gotovo sedam godina, mediji su često pisali o vašim prekidima i pomirenjima. Kad ste shvatili da više nema smisla pokušavati ponovno?

Nekako su mediji cijelu situaciju okrenuli u svoju korist kako bi dobili što više klikova i vjerovali onome što se pisalo po raznim portalima. Mene apsolutno nitko nikada nije kontaktirao da čuje moju stranu priče, već su koristili informacije koje su dolazile od izvora za koje sam prvi put čula ili iz nečijih Instagram storyja. Moram napomenuti i da su se prekidi dosta preuveličavali jer Goran i ja osobno znamo za samo jedan, iz 2021. godine, i ovaj od prije godinu i pol dana, koji je bio konačan.

Je li nezadovoljstvo trajalo dugo ili je presudio trenutak?

Trenutak koji je prelomio moje osjećaje, nažalost, od mene nikada neće izaći u javnost. Smatram da, koliko god je naša veza godinama punila naslovnice, ipak nešto trebamo zadržati za sebe, barem ja. Da nezadovoljstva nije bilo, ne bi bilo ni dva prekida. Odnos od gotovo devet godina nije tako lako ostaviti, no nakon prvog prekida osjećaji su se postepeno gasili.

Foto: Instagram

Što vam je bilo najteže kad ste ponovno počeli živjeli sami?

Najteže mi je bilo zatvoriti se u stan i maknuti od svih medija i javnosti. Zatvorila bih se u stan i slušala glazbu, koja mi je na kraju dala ideju koju nitko nikada ne bi očekivao od mene. Samoća i nije toliko loša. Izgradila sam još više samopouzdanja, dan i noć razmišljala gdje se želim vidjeti za deset godina i smatram da sam doista pronašla pravi put. Sada sam i više nego spremna na neki način krenuti u novo poglavlje koje će, vjerujem, biti vrhunac moje karijere. Tako da u 2027. godini možete očekivati velike stvari od mene.

Čujete li se s Goranom, je li nešto ostalo neizrečeno?

Kontakta više nema. Jesmo li si rekli sve? Ne bih baš rekla, ali mislim da je tako i bilo bolje za oboje.

Jeste li nakon Gorana nekome ponovno dali priliku?

Ne bih rekla da sam nekome dala priliku, ali ima onih koji su dali sve od sebe kako bi dobili moju pažnju.

Foto: Instagram

Što biste voljeli da ljudi znaju o vama osim realityja i zahvata?

Pravu Hanu Rodić ljudi će tek upoznati. Koliko god ovaj odgovor zvučao kao klišej, sa sigurnošću to mogu reći jer se kroz godinu dana pauze svašta kuhalo i stvaralo. Trebala sam proći dosta stepenica, a sada sam na onoj predzadnjoj. Sljedeća je ona na kojoj sve lansiram i dijelim s publikom, a to neće ostati samo na području regije.

Biste li se vratili u reality?

To je itekako prošlost. Odavno sam to prerasla. Čak smatram da danas, nakon gotovo deset godina, to nije dobro ni za započeti karijeru. Naravno, ne biram ja tko kakvu karijeru želi.