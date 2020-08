Hana: 'Želim biti Adriana Lima, volim kad sam u centru pažnje'

Svestranu Hanu Rodić javnost je upoznala u prvoj sezoni emisije 'Gospodin Savršeni'. Osim izgleda i osobnosti, Hanu krasi i ambicioznost. Ima nove planove za budućnost...

<p>Osim vještina komunikacije, izgleda i osobnosti, <strong>Hanu Rodić</strong> (23) krasi i ambicioznost. Napornim treniranjem dovela se do savršenstva, a sada je vrijeme za nove izazove.</p><p>Ljepša polovica 'Gospodina Savršenog' <strong>Gorana Jureneca</strong> (40) navikla je biti u žiži javnosti, stoga je mišljenja drugih ne diraju više kao prije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Iskoristila sam komunikativnost i izgled i uspjela napraviti karijeru. Nema svatko taj X faktor, rijedak sam slučaj i zaslužujem mjesto na kojem jesam - ponosno izjavljuje Hana.</p><p>I s pravom. Hana se bacila i u montažerske tj. produkcije vode za projekt “G Fit” na kojem radi s Goranom. Ne žele, kako kaže, 'prodavati maglu' ljudima s projektom već im na vlastitom primjeru želi pokazati da to što rade stvarno daje rezultate.</p><p>Kaže kako ima već 23 godine te je počela razmišljati o tome čime se želi baviti u životu. Želi upisati tečaj njemačkog te se baviti modelingom.</p><p>- Uzor su mi Naomi Campbell, Adriana Lima, Irina Shayk, one su mi čisti pojam ljepote. Želim napraviti karijeru od koje ću moći živjeti. Volim biti u centru pažnje i volim biti pred fotoaparatom. Goran me potaknuo na to razmišljanje, ulio mi je nadu i podrška mi je u svemu - ističe Hana.</p><p>Promijenila je i boju kose, a na pitanje tko se bolje zabavlja, plavuše ili crnke, spremno odgovara 'nije bitna boja kose već društvo s kojim jesi'. Ističe kako su ona i Goran razgovarali o budućnosti. </p><p>- Veza nam je ozbiljna, razmišljamo o budućnosti. Nemamo još svadbu u planu, ali nikad se ne zna. No staromodna sam, on mene mora zaprositi, neće biti obrnuto - iskrena je Rodić.</p><p>Govori da nikada dosada nije doživjela neugodnosti u komunikaciji s obožavateljima, ali je dobila nemoralnu ponudu na koju se, kako kaže, samo nasmijala i odbila je. </p><p>- Ljudi će uvijek pričati. Ne poznaje te svatko i ne mora te svatko poznavati. Što sam više u medijima, to sam poniznija. Mislim da sam se promijenila na bolje. Radila sam na sebi. Nitko nije savršen, svi moramo raditi na sebi. Gledam da popravljam svoje mane. Sretnija sam danas, osjećam se bolje i zdravije. Goran mi je promijenio lifestyle, no nije me tjerao na ništa - objasnila je Hana. </p><p>Smatra kako je posao influencera najljepši, ali i najteži posao u isto vrijeme. </p><p>- Psihički je težak, ali fizički lagan. Ako si javna osoba, moraš se pomiriti s tim da će ljudi imati razna mišljenja o tebi. Ljudi vole tu moju blagu drskost. Vole me i mrze. Trebam nove ‘hejtere’ jer su mi ovi stari postali obožavatelji - zaključila je.</p>