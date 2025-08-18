Obavijesti

Show

Komentari 0
NA FILMSKOM FESTIVALU

Hanka Paldum se u Sarajevu pojavila u raskošnoj haljini: Oduševila je kombinacijom

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Hanka Paldum se u Sarajevu pojavila u raskošnoj haljini: Oduševila je kombinacijom
5
Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Bosanskohercegovačka pjevačica na crveni tepih unijela je pravu dozu autentičnog šarma. Diva Sevdaha i ikona glazbene scene za ovu posebnu priliku odjenula je glamuroznu bijelu haljinu.

Hanka Paldum (69) pojavila se u potpuno neobičnom izdanju na trećoj večeri 31. Sarajevo Film Festivala. Bosanskohercegovačka pjevačica na crvenom se tepihu pojavila u svečanoj bijeloj kombinaciji. Diva sevdaha i ikona glazbene scene time je na Festival unijela jedinstveni šarm, čime je oduševila i pratitelje na Instagramu. 

ZVIJEZDA S ČETIRI ŠAPE Crveni tepih je pun zvijezda, ali samo je jedna zalajala! Lija privukla svu pažnju na SFF-u...
Crveni tepih je pun zvijezda, ali samo je jedna zalajala! Lija privukla svu pažnju na SFF-u...

Paldum je za ovu jedinstvenu priliku odjenula glamuroznu bijelu haljinu koja je ukrašena zlatnim vezom, a izrađena je od sjajnog materijala koji se presijavao.

Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Od dodataka isticali su se profinjen bež šešir i elegantna zlatna pismo - torbica, čime je njezin izgled postao savršen spoj elegancije i jedinstvene čari. 

'TVOJE LICE ZVUČI POZNATO' Transformacija koja je ostavila bez daha! Stela Rade 'postala' Hanka Paldum: 'Ma, ti si čudo'
Transformacija koja je ostavila bez daha! Stela Rade 'postala' Hanka Paldum: 'Ma, ti si čudo'

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije poznate pjevačice u ovoj kombinaciji. 

- Naša legendarna Hanka Paldum u Kaftan studio kreaciji - napisali su iz modnog studija uz njene fotografije. Ispod objave nizali su se komentari oduševljenih fanova: 'Divna Hanka, divna kreacija', 'Kreacija je kao bajka', 'Ovako se dolazi na crveni tepih, damski', 'Hanka ima predobar ukus za odjeću'. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kristijan Rahimovski: Neću više biti vreća za udaranje. Hus vrijeđa mene i moga oca Akija
OTVORENO PISMO

Kristijan Rahimovski: Neću više biti vreća za udaranje. Hus vrijeđa mene i moga oca Akija

Pjevač se na Facebooku oglasio o sukobu s Huseinom Hasanefendićem Husom
Ljubav cvjeta! Marko Bošnjak je prvi put pokazao dečka...
U ZAGRLJAJU NA ODMORU

Ljubav cvjeta! Marko Bošnjak je prvi put pokazao dečka...

Hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu uživa u vezi sa Španjolcem s kojim je već dvije godine. Od samog početka žive zajedno u Zagrebu jer, kako kaže, ne vjeruje u veze na daljinu
FOTO Sjećate li se favorita HTZ-a Zokija? Evo kako danas izgleda
UŽIVA U NJEMAČKOJ

FOTO Sjećate li se favorita HTZ-a Zokija? Evo kako danas izgleda

Zoran Mišić (36) natjecao se prije 16 godina u showu ‘Hrvatska traži zvijezdu’, a danas pjeva u Njemačkoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025