Hanka Paldum se u Sarajevu pojavila u raskošnoj haljini: Oduševila je kombinacijom

Hanka Paldum (69) pojavila se u potpuno neobičnom izdanju na trećoj večeri 31. Sarajevo Film Festivala. Bosanskohercegovačka pjevačica na crvenom se tepihu pojavila u svečanoj bijeloj kombinaciji. Diva sevdaha i ikona glazbene scene time je na Festival unijela jedinstveni šarm, čime je oduševila i pratitelje na Instagramu.

Paldum je za ovu jedinstvenu priliku odjenula glamuroznu bijelu haljinu koja je ukrašena zlatnim vezom, a izrađena je od sjajnog materijala koji se presijavao.

Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Od dodataka isticali su se profinjen bež šešir i elegantna zlatna pismo - torbica, čime je njezin izgled postao savršen spoj elegancije i jedinstvene čari.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije poznate pjevačice u ovoj kombinaciji.

- Naša legendarna Hanka Paldum u Kaftan studio kreaciji - napisali su iz modnog studija uz njene fotografije. Ispod objave nizali su se komentari oduševljenih fanova: 'Divna Hanka, divna kreacija', 'Kreacija je kao bajka', 'Ovako se dolazi na crveni tepih, damski', 'Hanka ima predobar ukus za odjeću'.