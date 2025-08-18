Bosanskohercegovačka pjevačica na crveni tepih unijela je pravu dozu autentičnog šarma. Diva Sevdaha i ikona glazbene scene za ovu posebnu priliku odjenula je glamuroznu bijelu haljinu.
Hanka Paldum se u Sarajevu pojavila u raskošnoj haljini: Oduševila je kombinacijom
Hanka Paldum (69) pojavila se u potpuno neobičnom izdanju na trećoj večeri 31. Sarajevo Film Festivala. Bosanskohercegovačka pjevačica na crvenom se tepihu pojavila u svečanoj bijeloj kombinaciji. Diva sevdaha i ikona glazbene scene time je na Festival unijela jedinstveni šarm, čime je oduševila i pratitelje na Instagramu.
Paldum je za ovu jedinstvenu priliku odjenula glamuroznu bijelu haljinu koja je ukrašena zlatnim vezom, a izrađena je od sjajnog materijala koji se presijavao.
Od dodataka isticali su se profinjen bež šešir i elegantna zlatna pismo - torbica, čime je njezin izgled postao savršen spoj elegancije i jedinstvene čari.
Na društvenim mrežama objavljene su fotografije poznate pjevačice u ovoj kombinaciji.
- Naša legendarna Hanka Paldum u Kaftan studio kreaciji - napisali su iz modnog studija uz njene fotografije. Ispod objave nizali su se komentari oduševljenih fanova: 'Divna Hanka, divna kreacija', 'Kreacija je kao bajka', 'Ovako se dolazi na crveni tepih, damski', 'Hanka ima predobar ukus za odjeću'.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+