Hardy postao gangster Capone: Za ulogu se ošišao i na ćelavo

Такой разный Том Харди. На этот раз в образе гангстера Аль Капоне на первых фотографиях со съёмочной площадки криминальной драмы «Фонзо». . . . . . #ТомХарди #АльКапоне #TomHardy #Фонзо #Fonzo #криминал #драма #фото #кадры #Кино #НовостиКино #Факты #Веном #WeAreVenom #Бандит #Гангстер

