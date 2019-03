Hardy u drukčijem izdanju: 'Ne vjerujem da je to stvarno on...'

Ne mogu vjerovati da je to stvarno on, komentirao je obožavatelj fotografiju britanskog glumca Toma Hardyja (41). On trenutno snima novi film 'Fonzo' u kojem će utjeloviti jednog od najvećih gangstera svih vremena, legendarnog Ala Caponea, a toliko se 'uživio' u svoju ulogu da ga mnogi obožavatelji nisu uspjeli ni prepoznati.

Redatelj filma Josh Trank (35) podijelio je nekoliko scena sa snimanja. Fotografija 'zamaskiranog' Hardyja brzo se proširila društvenim mrežama, a većina njegovih obožavatelja nije mogla ni povjerovati da je to uistinu on.

- Svaka čast na fenomenalnoj transformaciji u Caponea, ja sam ga osobno jedva uspjela prepoznati - samo je jedan od komentara šokiranih Tomovih obožavatelja.

Film bi se navodno trebao baviti Caponeovim kasnijim godinama kad nakon izlaska iz zatvora počinje patiti od poremećaja demencije.

Hardy je nedavno i sam potvrdio koliko je uzbuđen zbog nove uloge, a za američki Daily Beast priznao je da u filmu neće izgledati kao klasični Al Capone, ali kako će određena transformacija svakako biti prisutna.

- Neću se drastično mijenjati za Caponea kao što sam to napravio za ulogu Banea u filmu 'The Dark Knight Rises'. Čini mi se da sam tada ipak malo previše naštetio svome tijelu, pogotovo s debljanjem. Ako se opet sada krenem debljati, mislim da ću se raspasti kao kula karata - tada je priznao glumac koji je po mišljenju mnogih obožavateljica jedan od najpoželjnijih glumaca.

Hardy i njegova supruga Charlotte Riley (37) krajem prošle godine dobili su drugo zajedničko dijete, sina Forresta koji je ime navodno dobio po omiljenom Hardyjevom liku iz istoimenog filma.

- Oboje su presretni prinovom, a dijete već sad jako sliči Tomu. Nazvali su ga Forrest, po filmu Forrest Gump i velikoj ulozi Toma Hanksa - rekao je izvor blizak paru za britanske medije.

