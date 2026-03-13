Obavijesti

Foto: Bojan Petrovic
Hari Mata Hari: Vraćam se gdje je sve počelo prije 40 godina

Piše Meri Tomljanović,

Za mene je Zagreb bio početak profesionalnog puta, kaže nam Hari Varešanović (64), koji će u subotu u Areni Zagreb pjevati najveće hitove

Jedan od najpopularnijih regionalnih pjevača, Hari Varešanović (64), poznatiji kao Hari Mata Hari, ove subote, 14. ožujka, u zagrebačkoj Areni slavi velikih 40 godina karijere. Koncert koji je dio turneje "Koncerti ljubavi" donosi presjek njegovih najvećih hitova i glazbeno putovanje kroz četiri desetljeća jedne od najdugovječnijih regionalnih karijera.

