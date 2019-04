Harjaček: I danas se svi pitamo kako preživjeti izopačenu vlast

Obitelj je primaran inkubator za razvoj tiranije i oblikovanje našeg odnosa prema njoj, smatra Vedrana Klepica.

Dramaturginja je za daske splitskog Hrvatskog narodnog kazališta prilagodila Molièreovu komediju Umišljeni bolesnik. Predstavu u režiji Darija Harjačeka premjerno će izvesti u subotu.

Predstava prati lik Argana koji čitav svoj život, ali i živote svojih bližnjih, podređuje svojim umišljenim bolestima u koje su ga uspješno uvjerili liječnik i apotekar. Ne samo da za 'liječenje' troši veliko bogatstvo nego bez grižnje savjesti maltretira i ucjenjuje cijelu obitelj i spreman je i vlastitu kćer prisiliti na brak kojeg ona ne želi, samo da bi u obitelji imao liječnike koji će zadovoljavati njegovu opsesiju liječenja.

Foto: HNK Split

'Umišljeni bolesnik', kažu iz splitskog HNK, zahvalan je predložak za portretiranje odnosa, kako obiteljskih, tako i građanskih, i to takvih u koje se kroz dramaturški, režijski i glumački rad lako upisuje ono suvremeno i aktualno, osobito zato jer gotovo svi likovi u drami lažu, najčešće iz sebičnih motiva, a puno rjeđe za dobrobit drugog.

Foto: HNK Split

- S jedne strane stoji otac, vladar, zlostavljač, fetišist, a s druge strane njegova potlačena svojta koja je lišena bilo kakve iluzije o mogućoj revoluciji - objašnjava redatelj smisao predstave.

Ono što nas zanima u toj priči, dodaje, jest kako preživjeti izopačenu vlast, a da se pri tom sačuva vlastito dostojanstvo.

- Držim da je to vrlo aktualna tema - kaže Harjaček.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dramaturginja pak ističe da nije željela potpuno mijenjati ključnu liniju priče jer ni danas nije potpuno nemoguće da ženu prisile na brak.

- To je ipak manje vjerojatno nego prije, no mi smo smo cijeli komad postavili u viktorijansko razdoblje prijelaza stoljeća, ispunjeno strogošću i disciplinom, potisnutom seksualnošću i jačanjem patrijarhalnih obiteljskih modela. I to nisu artefakti iz prošlosti, nego vrlo konkretno kamenje spoticanja koje u obliku transgeneracijskih trauma aktivno uzrokuje nevjerojatne psihičke posljedice ljudima još i danas - objašnjava Klepica.

Foto: HNK Split

S tiranima se, sitiče, može surađivati, može ih se pokušati manipulirati, ili im se može izravno suprotstaviti, te svaka od tih opcija nosi sa sobom cijeli niz posljedica kako za osobu koja ju provodi, tako i za cijeli mikrokozmos oko te osobe.

- Tiranija je privatni i širepolitički problem, i osim ako nije zaustavljena u povojima, ona kreira duboko bolesne, pervertirane i nepravedne zajednice i društva, stvara nove tirane - zaključila je Klepica.