Harry i Archie su kod kuće, a Meghan je pobjegla u Ameriku

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (38) svom novom PR timu rekla je kako želi tim koji se ne plaši odmaka od tradicije na kojoj kraljevska obitelj još uvijek inzistira, prenosi Daily Mail.

Foto: USA Network

Svoje planove otkrila im je tijekom zatvorenog sastanka, što se kosi s tvrdnjom s kraljevskih dvora koja ističe kako je supruzi britanskog princa Harryja (34) važnije što o njoj misle američki, a manje britanski mediji. Šuška se kako se Meghan na sve načine pokušava vratiti u svijet glume i showbiznisa, jer joj je kraljevski život dosadio. Naime, Meghan od svog tima očekuje da on od nje stvori globalni brend.

Foto: Paul Edwards/Press Association/PIXSELL/Instagram

Meghan je već neko vrijeme jedna od najomraženijih osoba u svijetu bogatih i slavnih, a svaki njezin korak i potez uvijek izazovu kritike javnosti. Tako je nedavno u zadnji čas promijenila planove i odlučila otići u New York podržati svoju prijateljicu, tenisačicu Serenu Williams (37) u finalu US Opena. Na put je otišla komercijalnim letom, a princ Harry (34) i četveromjesečni Archie nisu išli s njom.

Iako je Meghan do kasnih jutarnjih sati pratila polufinale US Opena, ipak je rano ujutro odlučila otići na let iz Londona za New York.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Kako pišu britanski mediji, kraljevski par ima vrlo agresivan pristup prema medijima te ne mogu samo unajmiti PR tvrtku da ih predstavlja i potom od nje očekivati čuda. Između ostalog, postoji i velika razlika između britanskih i američkih PR-ova i medija, jer su to dva različita načina života i razmišljanja, no čini se kako je Meghan unatoč tome rekla svoje i jednima i drugima

- Meghan voli ubrzani način život i svijet showbiznisa. Cijeli život je koristila svoju ambiciju i talent kako bi uspostavila uspješnu karijeru te se i dalje želi dokazati. Nipošto ne želi da ju tradicija i kritike zaustave od onoga što je naumila za sebe - otkrio je nepoznati izvor za britanske medije.