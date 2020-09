Harry i Meghan su nepoželjni: 'Doveli su helikoptere i turiste'

Svima nam je narušena privatnost. Oni još nisu ni došli tu, a nastao je kaos. Nadlijeću helikopteri, mediji nas zaustavljaju i postavljaju pitanja o njima, rekao je jedan iznervirani stanovnik Montecita

<p>Čovjek prije poznat kao princ Harry, a sad poznat kao samo <strong>Harry </strong>(35), i njegova supruga, bivša i buduća glumica <strong>Meghan Markle </strong>(38), nedavno su za vilu pokraj Sante Barbare iskeširali oko 100 milijuna kuna.</p><p>Odabrali su grad Montecito, u kojemu žive superbogati, daleko od problema običnog puka. Uživali su stanovnici Montecita do prije mjesec dana u svojem mirnom kvartu, ukrašenim parkovima, bazenima, rekreacijskim centrima...</p><p>A onda su stigli Harry i Meghan. I s njima sva sila novinara i fanova kraljevske obitelji. Pa je sad nekoć mirni kvart prepun nepoznatih ljudi, a stanovnici su za TMZ ispričali kakve im je probleme donio dolazak bivšeg kraljevskog para.</p><p>- To je stvarno frustrirajuće. Svima nam je narušena privatnost. Oni još nisu ni došli tu, a nastao je kaos. Nadlijeću helikopteri, mediji nas zaustavljaju i postavljaju pitanja o njima. Mislim da je vrijeme da se to malo stavi pod kontrolu - rekao je jedan iznervirani stanovnik Montecita za TMZ.</p><p>Nitko nije htio imenom i prezimenom ići protiv para, shvaćaju da su zbog tog problema i oni sami "pobjegli" iz Velike Britanije u SAD. Ali svejedno bi voljeli da su pobjegli negdje drugdje, a ne baš u njihov Montecito.</p>