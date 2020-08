U knjizi se navodi kako je Trevor \u017eelio da Meghan ovisi o njemu pa mu se nije svidjela \u010dinjenica \u0161to je uspje\u0161nija nego on. Prije braka bili su u vezi sedam godina, no njezina slava naposljetku je okon\u010dala njihov odnos.

<p><strong>Meghan Markle</strong> (38) našla se na meti kritika kraljevske obitelji otkako je započela vezu s princem <strong>Harryjem</strong> (35). Jedan od razloga bio je taj što je prethodno već bila u braku prije no što se udala za princa. Sada su 'procurili' razlozi zašto se rastala. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Meghan i Harry su najplaćeniji celebrity par</strong></p><p>Biografija 'Finding Freedom' otkrila je nove detalje o njezinom prvom braku. Naime, njezin bivši suprug i filmski producent <strong>Trevor Engelson </strong>(43), za kojeg se Markle udala 2011. i rastala dvije godine kasnije, nije mogao podnijeti njezinu slavu i pozornost koju je dobila zbog serije 'Suits' u kojoj je glumila. </p><p>U knjizi se navodi kako je Trevor želio da Meghan ovisi o njemu pa mu se nije svidjela činjenica što je uspješnija nego on. Prije braka bili su u vezi sedam godina, no njezina slava naposljetku je okončala njihov odnos.</p><p>- Dok su još hodali, Meghan se požalila prijateljima da joj se čini kako Trevoru smeta njezina glumačka karijera. Osjećala je da mu se sviđa što ovisi o njemu. Trevor je navikao da je on hranitelj i da joj stalno pomaže u snalaženju u filmskoj industriji. Kad se to promijenilo, nastali su problemi - rekao je izvor za biografiju o Markle i Harryju. Meghan i Trevor službeno su se rastali 2014., a kao razlog razvoda naveli su nepomirljive razlike. </p><p>Biografija o Meghan i Harryju, u kojem se otkrivaju detalji iz njihova života izlazi ovaj mjesec. <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8558295/Harry-Meghan-felt-cut-adrift-frustrated-William-Kate-got-best-official-roles.html" target="_blank">Daily Mail</a> piše kako supružnici ističu da nisu dala nikakav intervju za njihovu biografiju i da ih nitko nije kontaktirao.</p><p>- Ova se knjiga temelji na vlastitim iskustvima autora kao članova kraljevske službe za medije i vlastitom neovisnom izvještavanju - rekao je njihov glasnogovornik za strane medije. Novinari koji su biografiju napisali kažu kako su im informacije dali prijatelji supružnika i da su istinite.</p><p> </p>