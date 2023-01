Harry optužio oca Charlesa da je ljubomoran na Meghan: 'Mislio je da će mu ona ukrasti pažnju'

Princ Harry u svojim je memoarima napisao da je njegov otac, kralj Charles III., ljubomoran na njegovu 'sjajnu i očaravajuću' suprugu Meghan Markle te da mu također smeta količina publiciteta koju dobivaju princ William i Kate.

U svojoj dugo očekivanoj autobiografiji 'Spare', koja je neplanirano u Španjolskoj ranije objavljena, Harry je napisao da mu je otac rekao da 'nema novca na bacanje' kako bi njega i Meghan financijski potpomagao jer se bojao da će mu 'očaravajuća' američka glumica ukrasti svu pozornost.

Foto: Henry Nicholls/PRESS ASSOCIATION

On tvrdi da je Charles 'već prije to iskusio te da nije htio dozvoliti da mu se to ponovi', aludirajući na pažnju koju je u javnosti uživala pokojna Diana, princeza od Walesa.

Foto: JULIAN PARKER

Nakon vjenčanja, dok su Harry i Meghan kao članovi kraljevske obitelji obavljali službene dužnosti, Charles ih je financijski potpomagao, ali to je prekinuo nakon što se par preselio u SAD.

Foto: NDZ/PRESS ASSOCIATION

U knjizi se također navodi da je kralj nevoljko pristao potpomagati Williama i Kate iako je zarađivao milijune od lukrativnog vojvodstva u Cornwallu.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

Najčitaniji članci